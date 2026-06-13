Les Premiers ministres de l’Azerbaïdjan et de Chypre du Nord se rencontrent à Bakou

Bakou, 13 juin, AZERTAC

Le Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, Ali Assadov, a rencontré, samedi 13 juin, le Premier ministre de la République turque de Chypre du Nord, Ünal Üstel.

Les parties ont souligné avec satisfaction la dynamique des contacts de haut niveau entre l'Azerbaïdjan et la République turque de Chypre du Nord, ainsi que le développement des relations interparlementaires.

L'importance de l’organisation de la Journée culturelle de la République turque de Chypre du Nord à Bakou a été soulignée. La mise en œuvre de cette initiative a été perçue comme le prolongement logique du développement des relations bilatérales dans les domaines culturel et humanitaire ces dernières années.

Il a été indiqué que la coopération dans le cadre de l'Organisation des États turciques se développait avec succès. La participation active de la République turque de Chypre du Nord aux activités de l'organisation en tant qu'observateur a été évoquée.

Les parties ont discuté des possibilités de développement futur des liens entre l'Azerbaïdjan et la République turque de Chypre du Nord dans divers domaines.