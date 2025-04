Les président azerbaïdjanais et iranien font des déclarations à la presse MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 28 avril, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le président de la République islamique d'Iran, Massoud Pezeshkian, ont fait des déclarations à la presse le 28 avril.

Le président azerbaïdjanais a fait la déclaration en premier.

Déclaration du président Ilham Aliyev

- Honorable Monsieur le Président,

Distingués invités, Mesdames et Messieurs,

Monsieur le Président, je tiens à vous saluer une fois de plus en Azerbaïdjan. Bienvenue en Azerbaïdjan ! Je suis convaincu que votre visite apportera une contribution précieuse au développement des relations d’amitié et de fraternité entre l'Azerbaïdjan et l'Iran.

Nos peuples ont vécu dans l’amitié et la fraternité au fil des siècles. Nos relations interétatiques se développent aujourd'hui sur cette base solide. La visite officielle du président iranien en Azerbaïdjan témoigne du niveau élevé de nos relations.

Lors des entretiens et échanges de vues que nous avons eus plus tôt dans la journée, nous avons abordé de nombreuses questions importantes, exprimé nos points de vue et réaffirmé une fois encore les relations stratégiques entre l'Azerbaïdjan et l'Iran. Nous avons procédé à un échange de vues sur toutes les questions dans une atmosphère sincère. L'essentiel est que les deux parties œuvrent et doivent œuvrer pour le développement des relations azerbaïdjano-iraniennes. La visite de l’honorable président en Azerbaïdjan avec une grande délégation et la signature de plusieurs documents importants aujourd'hui, y compris le document signé au niveau présidentiel, démontre une fois de plus notre bonne volonté et montre que nous aspirons à nous rapprocher dans toutes les directions.

Nous nous soutenons traditionnellement au sein des organisations internationales. Au cours de nos échanges aujourd'hui, nous avons abordé cette question et discuté des futurs cadres de coopération. Que ce soit au sein de l’ONU, de l'Organisation de la coopération islamique, de l’OCE, du Mouvement des non-alignés ou d’autres organisations, nos représentants ont toujours été solidaires et continueront à se soutenir mutuellement.

Nous travaillons aujourd'hui sur un large éventail de sujets. La sécurité régionale y joue un rôle important, et nous avons échangé nos vues à ce sujet. En même temps, il existe d'excellentes opportunités pour une coopération multilatérale. Bien sûr, des instructions appropriées ont été données concernant le développement de nos relations commerciales. La réunion avec la participation des délégations a également été très productive. Lors de la première étape, l’honorable président et moi avons échangé nos points de vue lors de la réunion en format restreint. En d'autres termes, notre intention, notre objectif principal, est de porter les relations interétatiques azerbaïdjano-iraniennes à un niveau supérieur. Pour cette raison, je répète, des instructions appropriées ont été données, et je suis convaincu qu’elles seront mises en œuvre.

Avant la visite du président, nous avons maintenu des contacts très actifs, nos hauts responsables ont effectué des visites mutuelles tant pour préparer la visite présidentielle que pour la mise en œuvre de projets concrets. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les responsables qui ont contribué à ce travail. La visite a été effectivement très bien préparée. De très bons documents ont été rédigés. Je suis convaincu que les décisions prises orienteront nos relations sur une trajectoire ascendante pour de nombreuses années à venir.

Aujourd'hui, nous avons également discuté en détail des projets de coopération trilatérale. Parmi eux, bien sûr, le corridor de transport Nord-Sud occupe une place particulière. Ce projet apportera de grands bénéfices à tous les pays impliqués. L'Azerbaïdjan a mis en œuvre tous les projets d'infrastructure nécessaires au bon fonctionnement de ce corridor de transport sur son territoire. Actuellement, nous étendons simplement nos capacités et nos infrastructures de transport, en tenant compte de l'augmentation du volume de fret. Qu'il s'agisse de ports maritimes, de chemins de fer ou de transport automobile, nous avons lancé de grands projets d'investissement dans toutes ces directions pour recevoir et transmettre les volumes de fret attendus.

En même temps, nous avons donné des instructions pertinentes pour poursuivre les relations amicales traditionnelles dans les domaines humanitaire et culturel. Nous avons constaté que les journées culturelles mutuelles ont eu lieu pour la dernière fois il y a huit ans et, sur la base d'une décision commune, ces journées culturelles mutuelles se tiendront dans un avenir proche. Nos peuples ont une histoire commune. Notre culture est également commune. Nous avons vécu au même endroit, au sein d’un même Etat pendant des siècles. En d'autres termes, nos liens de parenté sont également très étendus. Aujourd'hui, en tant que deux États indépendants, nous jouons un rôle important dans notre région. Le règlement des questions régionales par les pays de la région est également l'opinion et la politique des deux parties.

Je n'ai aucun doute que cette visite jouera un rôle très important dans le développement de nos relations. Nous attendions avec impatience la visite du président Pezeshkian. Nous sommes profondément désolés que la tragédie survenue en Iran il y a quelques jours ait causé des pertes humaines. Une fois de plus, nous présentons nos condoléances au peuple iranien frère. Qu'Allah ait les âmes de ceux qui sont décédés et accorde une guérison rapide aux blessés. Malgré cette tragédie, le président Pezeshkian effectue sa visite en Azerbaïdjan. Nous l’apprécions énormément. Qu'Allah protège nos peuples contre ce genre d’épreuves. Qu'il y ait toujours la paix et la tranquillité dans notre région et les deux pays peuvent redoubler leurs efforts dans ce sens. En tout cas, sur le plan bilatéral, la situation dans la région, la durabilité de la paix, la sécurité, ainsi que des principes tels que la souveraineté, l'intégrité territoriale des pays et la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays ont également été prioritaires.

Je tiens à souhaiter une fois de plus la bienvenue au Président Pezeshkian. Je tiens également à remercier pour avoir accepté mon invitation à efectuer une visite en Azerbaïdjan. Je souhaite également souhaiter la bienvenue à tous nos invités présents ici avec Monsieur le Président. Je suis convaincu que votre visite sera couronnée de succès et que les résultats seront très positifs. Merci.

x x x

Ensuite, le président iranien a pris la parole.