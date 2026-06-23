Les présidents Aliyev et Berdymoukhamedov observent à Choucha les bustes des célèbres personnalités azerbaïdjanaises criblés de balles pendant l’occupation VIDEO

Choucha, 23 juin, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev et le président turkmène Serdar Berdymoukhamedov ont observé, mardi à Choucha, les bustes de célèbres personnalités azerbaïdjanaises — Natavan, Bülbül et Uzeyir Hadjibeyli — qui avaient été criblés de balles durant la période d’occupation.

Le président du Turkménistan a été informé que ces bustes, soumis au vandalisme arménien durant la période d’occupation, avaient été pillés et transférés en Arménie, où des tentatives avaient été faites pour les faire fondre comme de la ferraille. C’est grâce à l’intervention du Leader national Heydar Aliyev que ces monuments ont pu être sauvés et rapatriés en Azerbaïdjan. Conservés pendant un certain temps dans la cour du Musée national d’arts d’Azerbaïdjan à Bakou, ces bustes ont été ensuite réinstallés à leur emplacement d’origine après la libération de Choucha.