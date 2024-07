Les présidents Aliyev et Poutine se réunissent à Astana  MIS A JOUR VIDEO

Astana, 3 juillet, AZERTAC

Les présidents de la République d’Azerbaïdjan et de la Fédération de Russie, MM. Ilham Aliyev et Vladimir Poutine, se sont réunis le 3 juillet à Astana, au Kazakhstan.

Prenant la parole lors de la réunion, le président russe Vladimir Poutine a dit :

- Chère Ilham Heydar oglu, je suis enchanté de vous revoir. L’ampleur de notre interaction est énorme, il me semble que nous avons des sujets à traiter même si nous nous rencontrons chaque jour, chaque mois. Je voudrais attirer votre attention sur le sujet principal, à savoir le fait que nos relations se développent dans une direction positive en matière d’actions économiques et commerciales mutuelles. Les échanges commerciaux dépassent les quatre milliards, je pense qu’ils constituent plus de 4,5 milliards, et il s’agit d’un investissement direct de la Russie dans l’économie azerbaïdjanaise. La tendance est bonne, je pense qu’il y a déjà 13 pour cent de croissance au premier semestre de l’année. En général, tout évolue positivement.

Je voudrais mentionner nos projets dans le domaine des infrastructures, et bien sûr, la magistrale bien connue Nord-Sud occupe désormais la première place. J’espère que nous en parlerons brièvement. Il existe des opportunités de coopération dans d’autres domaines, dont l’énergie et l’industrie. Nous fonctionnons sur la base du contrat que nous avons signé avec vous en 2022. C’est une bonne base pour le développement des relations dans tous les domaines.

J’évoquerai à la fois le secteur humanitaire. Je crois que les Journées de la culture russe viennent de se terminer en Azerbaïdjan. Je mentionne toujours votre attention particulière personnelle au soutien de la langue russe. Il existe plus de 300 écoles russophones en Azerbaïdjan, la langue russe est enseignée aux jeunes et aux enfants. Cela crée une bonne base et des perspectives pour maintenir et développer nos relations à l’avenir.

Je suis très ravi de vous revoir.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a dit :

- Merci, Vladimir Vladimirovitch. Je suis très enchanté de vous revoir.

Comme vous l’avez mentionné, les sujets sont nombreux. Mais en principe, nous nous réunissons quasiment une fois par mois pour en discuter. J’ai visité Moscou pour la dernière fois au cours de la seconde quinzaine d’avril. Nous voilà de nouveau réunis un peu plus d’un mois plus tard. Comme vous l’avez souligné, cela montre que de nombreuses questions sont résolues avec beaucoup de succès. Bien entendu, l’augmentation des échanges commerciaux au cours de l’année dernière et durant cette année démontre que les économies de nos pays interagissent activement. Il est encourageant de constater que les règlements mutuels en monnaies nationales sont également en progression. Cela représente plus de 70 pour cent dans les exportations azerbaïdjanaises vers la Russie et près de 50 pour cent dans les exportations russes vers l’Azerbaïdjan. Ainsi, ce dont nous avons parlé avec vous il y a quelques années est déjà mis en œuvre avec succès.

La coopération humanitaire a toujours été presque la base de notre interaction. Je vous suis reconnaissant de toujours évoquer et apprécier l’attitude envers la langue, la culture et la littérature russes en Azerbaïdjan. Les Journées de la culture russe, qui se sont déroulées avec un grand succès en Azerbaïdjan, le confirment encore une fois. Environ un million d’écoliers font leurs études en langue russe, 150 000 personnes étudient dans des écoles russophones et 800 000 personnes apprennent le russe comme langue seconde. Autrement dit, cela suggère que les générations futures de nos citoyens interagiront activement et parleront russe comme vous et moi.

La dernière fois, à Moscou, nous avons discuté du projet Nord-Sud. Depuis, on a constaté des évolutions positives. Nous en parlerons. Nous sommes déterminés à étendre l’infrastructure du corridor sur le territoire azerbaïdjanais, bien qu’elle existe physiquement, elle ne satisfait pas les intentions de nos partenaires et voisins relatives à l’utilisation maximale de ce projet.

Aussi, comme vous l’avez mentionné, il y a de nouvelles idées dans le domaine de l'énergie, nos organismes compétents sont en contact permanent. Nous en parlerons aujourd’hui. Dans les autres directions aussi.

Comme vous l’avez mentionné, en 2022, nous avons signé la Déclaration d’alliance, qui a été mise en œuvre avec succès, et toutes les clauses de la Déclaration sont reflétées dans la vie réelle. Nous travaillons ensemble en tant qu’alliés depuis plus de deux ans et nous obtenons de bons résultats. Aujourd’hui, nous en parlerons plus en détail.

Je vous remercie une fois encore pour l’occasion de vous rencontrer.

Lors de la réunion, le président russe Vladimir Poutine a exprimé sa volonté de soutenir de manière permanente la normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et de promouvoir l’agenda de paix. Ce sujet a fait l’objet de discussions. Le chef de l’État azerbaïdjanais a fourni des informations sur le processus de normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur la coopération dans les domaines des transports, de la construction navale, de l’industrie pharmaceutique et de l’industrie automobile, y compris l’organisation de la production en Azerbaïdjan par divers constructeurs automobiles russes.