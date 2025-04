Les présidents azerbaïdjanais et chinois tiennent une réunion en format élargi MIS A JOUR

Pékin, 23 avril, AZERTAC

Les présidents de la République d’Azerbaïdjan et de la République populaire de Chine, MM. Ilham Aliyev et Xi Jinping, ont tenu le 23 avril une réunion en format élargi.

Le président Xi Jinping a salué les progrès de l’Azerbaïdjan ainsi que les réalisations accomplies sous la direction du président Ilham Aliyev.

Au cours de l’entretien, les deux présidents ont évoqué avec satisfaction la Déclaration conjointe sur le partenariat stratégique entre les deux pays, adoptée lors de leur rencontre à Astana l’année dernière. Ils ont souligné que la Déclaration conjointe à signer plus tard dans la journée par les deux chefs d’État porterait le partenariat stratégique global à un niveau encore plus élevé.

La discussion a également porté sur les domaines de coopération et de soutien mutuel au sein des organisations internationales, notamment l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation de coopération de Shanghai, ainsi que d’autres institutions.

Le président chinois a mis en avant la présidence azerbaïdjanaise de la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), soulignant les vastes opportunités de collaboration qu’offre ce cadre.

Les dirigeants ont salué le fait que l’Azerbaïdjan et la Chine se soutiennent toujours mutuellement en ce qui concerne l’intégrité territoriale et la souveraineté de chacun. Le président Ilham Aliyev a réitéré son soutien indéfectible au principe d’« une seule Chine » et a fermement condamné les élections organisées à Taïwan. Les efforts conjugués de l’Azerbaïdjan et de la Chine dans la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et le séparatisme ont été évoqués.

Le président Xi Jinping a exprimé ses félicitations pour l’excellente organisation de la COP29 en Azerbaïdjan et pour avoir représenté les intérêts du Sud global.

Le président Ilham Aliyev l’a remercié pour ses paroles et a rappelé que des décisions cruciales concernant l’agenda climatique mondial avaient été prises lors de la COP29.

Le chef de l'État azerbaïdjanais a également évoqué le développement de la Chine sous le leadership clairvoyant de Xi Jinping.

Il a souligné le potentiel considérable pour la coopération entre l'Azerbaïdjan et la Chine dans le domaine des énergies renouvelables, en évoquant que de nombreux accords avaient déjà été signés entre les organismes concernés de l’Azerbaïdjan et les entreprises chinoises, avec une collaboration pratique en cours.

Les parties ont discuté des résultats de la dernière session de la Commission intergouvernementale et ont abordé la coopération dans les domaines humanitaire et culturel.

Elles ont également salué la croissance de plus de 20 % des échanges commerciaux au cours des derniers temps.

Le président Xi Jinping a rappelé avec satisfaction que l’Azerbaïdjan avait été l’un des premiers pays à soutenir l’initiative « la Ceinture et la Route ». La réunion a également porté sur les perspectives de coopération dans le cadre de cette initiative.

Les deux dirigeants se sont félicités de l’augmentation récente du volume de marchandises transportées de la Chine vers l’Europe via le Couloir médian, en mettant en avant le potentiel considérable de coopération accrue dans cette direction.

Comme énoncé dans la Déclaration conjointe sur le partenariat stratégique, le président Ilham Aliyev a réaffirmé le soutien de son pays aux initiatives chinoises sur la Sécurité mondiale, le Développement mondial, la Civilisation mondiale, ainsi qu’à la construction d’une communauté de destin pour l’humanité. Les parties ont également abordé les domaines de coopération liés à ces initiatives.

Xi Jinping a invité le président Ilham Aliyev à assister au prochain Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai ainsi qu’aux événements commémoratifs connexes en Chine.

L’invitation a été acceptée avec plaisir par le président azerbaïdjanais.