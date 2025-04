Les présidents azerbaïdjanais et géorgien font des déclarations à la presse MIS A JOUR-2 VIDEO

Bakou, 16 avril, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le président géorgien Mikhaïl Kavelashvili, ont fait des déclarations à la presse le 16 avril.

D’abord, le président azerbaïdjanais a fait une déclaration.

Déclaration du président Ilham Aliyev

– Honorable Monsieur le Président,

Distingués invités, Mesdames et Messieurs,

Monsieur le Président, je vous salue une fois de plus chaleureusement en Azerbaïdjan et vous souhaite la bienvenue dans notre pays.

Je vous félicite de tout cœur pour votre élection à la présidence et vous adresse mes vœux de réussite dans vos fonctions. Je suis très heureux que vous ayez choisi l’Azerbaïdjan pour votre première visite officielle depuis votre élection à la présidence. Nous apprécions hautement ce geste en Azerbaïdjan. Cela reflète une fois de plus la nature profonde des relations entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan, ainsi que l’amitié et la fraternité entre nos peuples.

Depuis des siècles, nos peuples vivent dans la paix, l’harmonie et la fraternité. C’est toujours le cas aujourd’hui. Les relations interétatiques sont également à un niveau élevé. La Géorgie et l’Azerbaïdjan ont réalisé conjointement de nombreux projets d’importance majeure, qui revêtent une grande signification non seulement pour nos pays et nos peuples, mais aussi pour une région plus vaste. Naturellement, les relations politiques se développent. Les contacts de haut niveau sont réguliers, et le dialogue politique est actif. En d’autres termes, nos deux pays amis et frères sont véritablement liés l’un à l’autre, et se soutiennent mutuellement de manière constante au sein des organisations internationales. Comme je l’ai déjà souligné, de nombreux projets d’investissement qui nous unissent revêtent une grande importance pour une région plus vaste. Les projets pétroliers et gaziers, les oléoducs et gazoducs, ainsi que les projets de transport et de communication mis en œuvre conjointement par l’Azerbaïdjan et la Géorgie sont, à proprement parler, des projets d’une grande importance.

Ce sont des projets qui redessinent non seulement la carte énergétique et des transports du Caucase du Sud, mais également celle de toute la région eurasiatique. Aujourd’hui, si l’on parle de la sécurité énergétique de l’Europe, il est impossible de l’envisager sans l’Azerbaïdjan et la Géorgie.

Actuellement, l’Azerbaïdjan exporte du gaz naturel vers 12 pays, la Géorgie y compris, et cette exportation se fait à travers le territoire géorgien. Les avancées réalisées dans le domaine des transports et des communications, la construction de nouvelles lignes ferroviaires et de ports ont créé une grande synergie aussi bien en Azerbaïdjan qu’en Géorgie, et sont, en réalité, devenues une composante essentielle du Couloir médian.

Aujourd’hui, lorsque nous évoquons le projet du Couloir médian dans le Caucase du Sud, il s’agit précisément du couloir qui traverse l’Azerbaïdjan et la Géorgie. D’année en année, le volume des marchandises transitant par nos territoires respectifs augmente, et des mesures supplémentaires sont prises pour accroître encore plus ce volume.

L’instauration de la paix et de la stabilité dans le Caucase du Sud est également une priorité partagée par nos deux pays, et la Géorgie et l’Azerbaïdjan y contribuent activement. Malheureusement, pendant de longues années, le Caucase du Sud a été le théâtre de conflits et de guerres. J’espère qu’à l’avenir, ces pages sombres de notre région seront définitivement tournées et reléguées aux oubliettes de l’histoire.

Il y aurait beaucoup à dire sur les relations entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan. Cependant, je tiens simplement à souligner que nos relations continueront de se développer de manière croissante à l’avenir.

Je tiens une fois de plus à exprimer ma gratitude à Monsieur le Président. Je suis convaincu que le peuple azerbaïdjanais appréciera également sa décision à sa juste valeur. Car, après les élections, la première visite revêt toujours un caractère symbolique, et cette visite a été faite en Azerbaïdjan. De la même manière, après les élections, le Premier ministre géorgien a également effectué sa première visite officielle en Azerbaïdjan. Cela s’est donc transformé en une belle tradition. C’est pourquoi je vous remercie une nouvelle fois et vous souhaite plein de succès dans vos futures fonctions.

Ensuite, le président géorgien a fait une déclaration.

Déclaration du président Mikhaïl Kavelashvili

- Excellence Monsieur le Président,

Les membres de la délégation,

Les représentants des médias, Mesdames et Messieurs,

Avant tout, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le Président Ilham Aliyev pour son accueil chaleureux et son hospitalité. C’est ma première visite à l’étranger en tant que Président de la Géorgie. Cette visite souligne les relations stratégiques et amicales particulières entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan. Après mon élection à ce poste, il était important pour moi de me rendre rapidement en Azerbaïdjan. Je suis heureux d’avoir eu l’opportunité de rencontrer Monsieur Ilham Aliyev. Nous avons procédé à un échange de réflexions et d’idées sur les relations diversifiées et exemplaires entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan, les défis de la région du Caucase du Sud et les processus en cours dans le monde.

Une amitié sans précédent a évolué entre nos peuples pendant des siècles, créant ainsi une base solide pour le renforcement futur de notre coopération. Le respect de notre identité nationale, ainsi que des traditions, de la culture et de notre histoire, est un principe fondamental auquel nos peuples attachent une attention particulière.

Notre amitié repose sur un respect mutuel et la prise en compte des intérêts nationaux de chacun. Nous comprenons l’importance de la confiance dans nos relations et nous savons que notre parole a de la valeur. Nous avons des règles et des valeurs non écrites qui nous ont sauvé et permis d’arriver jusqu’ici. C’est pourquoi l’amitié et le partenariat stratégique entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan sont si spéciaux et exemplaires.

L’époque actuelle de mondialisation, remplie de défis et de menaces, met en péril de nombreuses valeurs fondamentales. C’est pourquoi nous devons accorder une attention particulière et déployer des efforts pour préserver ces principes. Les peuples géorgien et azerbaïdjanais se tiennent l’un aux côtés de l’autre dans la lutte pour la préservation des valeurs vitales pour nos nations et continueront de le faire à l’avenir.

Je suis fermement convaincu que les relations stratégiques et de bon voisinage, éprouvées par le temps, se renforceront encore davantage et entreront à un nouveau niveau dans la mise en œuvre des intérêts nationaux de la Géorgie et de l’Azerbaïdjan. La coopération étroite dans tous les domaines entre nos pays est d’une importance capitale pour résoudre efficacement les défis auxquels la région et le monde sont confrontés.

Nous mettons en œuvre un certain nombre de projets communs et mutuellement bénéfiques, ce qui rend notre région plus attractive pour le monde entier. Il est essentiel d’assurer la paix durable et la stabilité pour rendre la région du Caucase du Sud plus compétitive, fiable et prometteuse.

Je tiens à souligner que la Géorgie et l’Azerbaïdjan se soutiennent fermement quant à la défense de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chacun. C’est pourquoi je souhaite une fois de plus remercier Monsieur le Président. La Géorgie a toujours été un fervent défenseur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Azerbaïdjan.

La Géorgie salue la récente conclusion des négociations sur tous les aspects de l’accord de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Cela constitue sans aucun doute un pas en avant dans la démonstration et l’utilisation du potentiel et des opportunités de la région. Nous espérons qu’un accord historique sera signé dans un avenir proche, et qu’il constituera un impulsion décisive pour garantir une paix durable et à long terme dans la région.

Je voudrais souligner à nouveau la politique de paix déclarée par la Géorgie et sa volonté de contribuer à l’établissement de la paix dans la région. Permettez-moi de vous assurer que la Géorgie a toujours été un défenseur du dialogue, de la diplomatie et de la coexistence pacifique dans le Caucase du Sud, et cette ligne sera poursuivie à l’avenir.

L’amitié spéciale et multiséculaire existant entre nos pays, ainsi que la politique cohérente que nous avons adoptée, nous ont permis de définir correctement le rôle de notre région. Je suis convaincu que notre avenir commun comprend un Caucase du Sud prospère, économiquement fort et réussi, où nos peuples pourront vivre ensemble dans le respect de leurs coutumes et traditions, et non avec des soi-disant valeurs libérales.

Malheureusement, ces derniers temps, nos pays ont à plusieurs reprises été l'objet de doubles standards et de l’ingérence des forces extérieures dans nos affaires intérieures. Malgré de nombreux efforts, nous éliminons fermement ces menaces et assurons la sécurité et la stabilité de notre région.

Aucun pays tiers ou une organisation ne peut savoir mieux que nous ce qui est bon pour nos peuples. Je suis heureux que la coopération entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie concernant la défense de nos intérêts communs se soit intensifiée, et Monsieur le Président, je vous remercie une nouvelle fois pour cela.

Grâce à une politique juste et cohérente, nous devons pleinement exploiter le potentiel de notre région et jouer le rôle d’un pont de connexion solide et fiable dans la carte géopolitique du monde. Je suis convaincu qu'en tenant compte des intérêts de chacun, nos relations se développeront encore plus rapidement pour le bien-être de nos pays et de nos peuples.

Mon cher homologue, Monsieur le Président, je voudrais à nouveau exprimer ma gratitude pour votre accueil chaleureux. Je suis convaincu que dans un proche avenir j’aurai l'honneur de vous accueillir en Géorgie.

Merci.