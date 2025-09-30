l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

Les présidents azerbaïdjanais et italien font des déclarations à la presse MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le président de la République italienne, Sergio Mattarella, ont fait des déclarations à la presse le 30 septembre.

D’abord, le président azerbaïdjanais a pris la parole.

Déclaration du président Ilham Aliyev

- Cher Monsieur le Président,

Distingués invités,

Je vous salue sincèrement une fois encore, soyez les bienvenus en Azerbaïdjan.

C'est la deuxième visite du Président italien, M. Mattarella, en Azerbaïdjan. La première visite officielle a eu lieu il y a sept ans. La visite d'aujourd'hui démontre que les relations italo-azerbaïdjanaises se développent avec beaucoup de succès et que nous sommes de véritables partenaires stratégiques.

Nous nous rencontrons assez souvent. L'année dernière, j'étais l'invité du président Mattarella et, lors de notre rencontre, je l'ai invité à effectuer une nouvelle visite officielle en Azerbaïdjan. Je suis heureux qu'il ait accepté mon invitation et qu'il soit avec nous aujourd'hui.

Nous avons deux documents de partenariat stratégique. Le premier a été signé en 2015. Le second, la Déclaration conjointe sur le Partenariat stratégique global, a été signé il y a cinq ans. Au cours de ces années, nos relations se sont développées très rapidement et dans diverses directions. Les relations politiques sont au plus haut niveau. Comme je l'ai mentionné, nous nous rencontrons souvent. Dans le domaine économique, l'Italie est notre premier partenaire commercial et notre volume d'échanges augmente d'année en année. De nombreux projets importants ont été mis en œuvre dans le secteur de l'énergie. En exportant notamment du pétrole et du gaz azerbaïdjanais vers l'Italie, nous avons pu envoyer nos ressources naturelles en grande quantité sur les marchés mondiaux. En même temps, nous avons également contribué à la sécurité énergétique de nombreux pays.

Aujourd'hui, lors de l'entretien avec le président Mattarella, nous avons rappelé sa précédente visite. À l'époque, la question de la mise en œuvre du projet TAP (Gazoduc transadriatique) était à l'ordre du jour. Divers points problématiques existaient et l'intervention personnelle du président Mattarella après sa visite, ainsi que la résolution de cette question, ont permis la réalisation réussie du projet TAP. Depuis 2020, le gaz azerbaïdjanais est exporté vers l'Italie à travers ce projet. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan exporte du gaz naturel vers 14 pays via le Couloir gazier méridional. Notre portée ne cesse d'augmenter d'année en année, et l'Azerbaïdjan est aujourd'hui premier au monde en termes de couverture géographique de l'exportation de gaz naturel par gazoduc. Le pétrole azerbaïdjanais occupe la première place dans le bilan pétrolier de l'Italie, et le gaz azerbaïdjanais la deuxième. Cette coopération témoigne d'un partenariat solide, et nous nous sommes soutenus mutuellement en tant que partenaires fiables pendant de nombreuses années. Sans ces relations sincères et cette confiance mutuelle, la mise en œuvre de ces projets n'aurait pas été possible.

J'ai informé aujourd'hui le président Mattarella que nous travaillions actuellement avec l'Union européenne sur l'exportation d'énergie électrique. L'étude de faisabilité technique et économique pour la pose des lignes électriques est en cours de préparation. Elle sera probablement prête prochainement. Ainsi, le chemin ouvert par le TAP et le Couloir gazier méridional ouvre aujourd'hui la voie à des projets encore plus vastes. L'énergie électrique, y compris celle qui sera transmise depuis l'Asie centrale jusqu'à l'Azerbaïdjan par un câble sous la mer Caspienne, puis vers l'espace européen, augmentera encore davantage l'ampleur de notre coopération.

Lors de sa dernière visite en Azerbaïdjan, le président Mattarella et moi avions participé à l'ouverture d'une grande entreprise industrielle construite par des entreprises italiennes à Soumgaït. Durant l’actuelle visite, nous célébrerons demain l'ouverture de l'Université italo-azerbaïdjanaise. Autrement dit, cette dynamique, cette expansion des cadres de coopération, témoignent avant tout de nos relations sincères. Cela signifie que la coopération dans le domaine de l'énergie et de l'industrie a également ouvert la voie à celle dans le domaine humanitaire. Des centaines d'étudiants étudient déjà à l'Université italo-azerbaïdjanaise, et ce sera pour nous un nouvel établissement d'enseignement. Les étudiants qui y étudient et y étudieront acquerront non seulement des connaissances de haut niveau, mais deviendront naturellement les représentants de l’Italie en Azerbaïdjan et de l’Azerbaïdjan en Italie. Cela renforcera encore davantage notre amitié.

Au cours des entretiens d'aujourd'hui, nous avons également parlé des relations entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan. L'Italie a toujours soutenu le développement des liens de l'Azerbaïdjan avec l'Union européenne, et nous le ressentons toujours aujourd'hui. Récemment, des mesures positives ont également été prises dans les relations entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan, ce qui nous satisfait naturellement.

En un mot, notre partenariat stratégique se manifeste à la fois dans les documents officiels et dans la vie réelle, à travers des travaux pratiques. Je crois que l'établissement de relations entre des pays géographiquement éloignés, comme le prouve notre exemple, peut servir de modèle.

Honorable Monsieur le Président, une fois encore, bienvenue en Azerbaïdjan.

x x x

Ensuite, le président italien a fait une déclaration à la presse.

Déclaration du président Sergio Mattarella

- Je remercie Monsieur le Président Ilham Aliyev pour son invitation à effectuer une nouvelle visite en Azerbaïdjan. Je suis également reconnaissant pour l'hospitalité qui a été réservée à ma délégation et à moi-même. Il existe entre nous une grande amitié, une compréhension mutuelle et pleinement développée, et les relations entre l'Italie et l'Azerbaïdjan se développent. Je vous remercie d'avoir rappelé ma visite effectuée il y a sept ans. Cela revêtait en fait un très grand caractère symbolique, et Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir invité cette fois-ci encore dans votre pays et je suis venu avec plaisir. Bien sûr, nous allons procéder demain à l'ouverture du campus étudiant de l'Université italo-azerbaïdjanaise. Cela signifie que les universités italiennes, d'une part, et les universités azerbaïdjanaises, d'autre part, coopéreront.

Monsieur le Président m'a rappelé qu'il y a sept ans, nous avions inauguré un grand site industriel. Il a également indiqué que cela avait une très grande importance symbolique. C'est une nouvelle voie qui s'ouvre pour l'avenir, allant de notre coopération dans les domaines de l'énergie et de l'industrie, et l'Italie et l'Azerbaïdjan ont désormais entamé une coopération dans les domaines de la culture, de l'humanitaire et de l'éducation. Ceci est en fait la mise en œuvre complète et efficace de notre partenariat stratégique et des dispositions de l'accord signé il y a 10 ans. Cela développe les relations entre nos pays. Cela témoigne de la coopération non seulement dans les domaines de l'industrie et de l'énergie, mais aussi dans le domaine culturel.

Monsieur le Président a dit ici que les nombreux étudiants qui étudieront à l'université que nous inaugurerons demain renforceront encore davantage l'amitié entre nos pays. Bien entendu, en ce qui concerne ces relations, les liens entre nos pays sont très bons, et comme vous le voyez, nous organisons de nombreux événements. Nous allons également avoir notre prochain événement. Naturellement, nous accordons une très grande valeur à cela. Notre coopération — l'ouverture de l'Azerbaïdjan à notre égard, et le travail et la collaboration que nous menons ensemble — est évidente.

J'ai informé le président Aliyev que quant à votre coopération avec l'Union européenne, l'Italie prendra des mesures de son côté. Je tiens à souligner qu'à grande échelle, l'Azerbaïdjan est un partenaire très influent. L'Union européenne en est consciente et, bien sûr, notre coopération avec vous sera très significative dans ce cadre également. Nous ferons de notre mieux pour que ces liens se renforcent et se développent encore plus, qu'ils couvrent toujours plus de nouveaux domaines et servent la prospérité de nos pays et de nos peuples. C'est dans ce but que je suis venu en visite à Bakou. Je suis reconnaissant à Monsieur le Président de m'avoir invité pour la deuxième fois dans son pays. Bien sûr, vous avez également souligné le rôle de l'Italie ici, c’est pourquoi je vous exprime mes remerciements. Je vous remercie également pour votre hospitalité.

Je tiens à noter que demain sera une journée importante pour la coopération culturelle et éducative entre l'Italie et l'Azerbaïdjan, et nous participerons ensemble à un événement dans la matinée.

La démarche que nous avons effectuée avec le président Aliyev sera une démarche qui servira notre compréhension mutuelle, notre amitié et notre coopération. L'Italie est très fière de cette amitié et de cette coopération et a l'intention de la porter au plus haut niveau.

 

