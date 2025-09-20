Les présidents azerbaïdjanais et rwandais se réunissent autour d’un déjeuner avec la participation des délégations MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 20 septembre, AZERTAC

Les présidents de la République d’Azerbaïdjan et de la République du Rwanda, MM. Ilham Aliyev et Paul Kagame, se sont réunis autour d’un déjeuner avec la participation des représentants des deux délégations.

Lors de la conversation, les chefs d’État ont souligné le haut niveau des relations politiques entre l’Azerbaïdjan et le Rwanda et ont mis en avant la nécessité de développer, de manière appropriée, la coopération des deux pays dans les domaines économique, commercial, culturel et humanitaire. À cet égard, un échange de vues a eu lieu sur les questions concernant l’énergie, l’agriculture, le tourisme, l’échange d’étudiants, ainsi que l’application de l’expérience du Service ASAN au Rwanda. L’élargissement du cadre juridique bilatéral entre l’Azerbaïdjan et le Rwanda a également été abordé au cours de la conversation.