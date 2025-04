Les présidents azerbaïdjanais et turc se rencontrent à Antallya MIS A JOUR VIDEO

Antalya, 11 avril, AZERTAC

Les présidents de la République d’Azerbaïdjan et de la République de Türkiye, MM. Ilham Aliyev et Recep Tayyip Erdogan, se sont rencontrés à Antalya vendredi 11 avril.

Lors de la rencontre, les parties ont exprimé leur satisfaction quant au développement réussi des relations de fraternité et d’alliance dans tous les domaines entre l’Azerbaïdjan et la Türkiye et discuté des perspectives des relations.

Ayant remercié le président turc pour l’invitation au Forum diplomatique d’Antalya, le chef de l’État azerbaïdjanais a souligné que cet événement constituait l’une des principales plateformes mondiales pour la discussion des questions importantes figurant à l’agenda international.

Au cours de l'entretien, les chefs d'État ont procédé à un échange de vues sur les relations bilatérales et la situation dans les régions du Caucase du Sud et du Moyen-Orient.