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Les présidents azerbaïdjanais et turkmène font des déclarations à la presse MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 22 juin, AZERTAC

Les présidents de la République d’Azerbaïdjan et du Turkménistan, MM. Ilham Aliyev et Serdar Berdymoukhamedov, ont fait des déclarations à la presse le 22 juin.

C’est le président azerbaïdjanais qui a pris la parole en premier.

Déclaration du président Ilham Aliyev

- Honorable Président Serdar Gourbangoulyevitch, distingués invités, chers amis,

Je suis une nouvelle fois heureux de saluer notre distingué invité, le Président du Turkménistan, en visite d’État.

Je tiens à remercier une fois de plus Monsieur le Président d’avoir accepté mon invitation et d’être venu en Azerbaïdjan. Je suis convaincu que cette visite contribuera davantage à renforcer les relations d’amitié et de fraternité entre nos deux pays.

Aujourd’hui, des entretiens ont eu lieu et en tête-à-tête et en format élargi. De nombreuses questions relatives à la coopération bilatérale ont été examinées et les orientations du développement futur de nos relations ont été définies.

Je tiens à exprimer une nouvelle fois ma reconnaissance au Turkménistan et à mon cher frère Gourbangouly Melikgouliyevitch Berdymoukhamedov pour l’aide apportée à la reconstruction du Garabagh. Lors de sa visite dans notre pays en juillet dernier, il a proposé l’initiative de construire une mosquée dans la ville de Fuzouli, et les travaux de construction ont déjà commencé. Ceci constitue une nouvelle illustration de l’attitude sincère et amicale du Turkménistan, de son Leader national et de l’ensemble du peuple turkmène frère à l’égard de l’Azerbaïdjan.

Je remercie également Serdar Gourbangoulyevitch pour la coopération. Comme je l’ai déjà mentionné aujourd’hui, nous avons procédé à un échange de vues approfondi sur de nombreuses questions et des instructions concrètes ont été données. Je suis convaincu que, d’ici la prochaine réunion de la Commission intergouvernementale qui se tiendra au Turkménistan le mois prochain, les tâches définies aujourd’hui seront pleinement élaborées, et nous passerons ainsi à une nouvelle étape consacrée à la résolution de nouveaux problèmes communs et à la mise en œuvre de nouveaux projets.

Nos relations reposent sur des bases solides : des liens historiques, des relations culturelles et spirituelles. Nous organisons régulièrement des représentations de nos ensembles artistiques. Tout récemment, au début de ce mois, les Journées culturelles de l’Azerbaïdjan ont été organisées à Achgabat et à Arkadag. L’année dernière, des personnalités culturelles turkmènes nous ont également rendu visite à l’occasion des Journées culturelles tenues à Bakou et à Gandja.

Je tiens également à souligner que Bakou et Achgabat, tout comme Arkadag et Fuzouli, sont des villes jumelées. Tout cela illustre notre unité. Nous nous efforçons d’enrichir notre coopération par un contenu concret et d’approfondir davantage nos relations.

Je tiens également à remercier une nouvelle fois la partie turkmène pour son soutien actif à l’adhésion pleine et entière de l’Azerbaïdjan au Conseil consultatif des chefs d’État de l’Asie centrale. Je le considère comme un événement historique, car même si nous ne faisons pas géographiquement partie de l’Asie centrale, nos liens culturels et historiques, ainsi que les questions concrètes que nous abordons aujourd’hui en matière d’interconnexion régionale et de transport et de logistique, créent naturellement les conditions préalables pour considérer la grande Asie centrale comme un espace géopolitique et géoéconomique unifié. Bien entendu, dès le premier jour, nous avons commencé à coopérer activement dans un format multilatéral.

Aujourd’hui, nous avons largement abordé aussi le secteur des transports et de la logistique. Bien entendu, la coopération entre nos pays dans ce domaine revêt déjà un caractère de long terme et, je dirais même, une importance stratégique non seulement pour nous et nos voisins, mais aussi pour une vaste région. En effet, le monde ne dispose pas d’un grand nombre de corridors de transport fiables et sûrs reliant les pays coopérant entre eux. Il s’agit donc d’une réalisation importante. Dans ce contexte, il est impossible d’examiner les projets de transport et de logistique de manière isolée de la coopération politique. Sans cette coopération politique, aucune condition géographique ne permettrait de conjuguer nos efforts. Nous sommes convenus de renforcer encore plus notre coordination dans le domaine du transport et de la logistique, afin à la fois d’augmenter les flux de marchandises existants grâce à nos efforts conjoints et d’attirer des cargaisons en provenance de pays tiers. Par conséquent, ce domaine restera bien sûr une priorité de notre coopération bilatérale et multilatérale.

Et, bien entendu, le Turkménistan et l’Azerbaïdjan sont deux pays disposant de vastes ressources minérales et énergétiques. Dans ce contexte, nous avons l’intention de coopérer en conjuguant nos efforts.

Et, bien sûr, je voudrais féliciter le peuple turkmène frère ainsi que ses dirigeants pour les grandes réalisations accomplies dans le développement socio-économique. J’ai visité le Turkménistan à de nombreuses reprises au fil des années et j’ai pu constater moi-même le développement progressif du pays frère, l’embellissement des villes ainsi que la création d’infrastructures, y compris des infrastructures touristiques. Tout cela témoigne de la sagesse de la direction et du fait que les intérêts nationaux sont une priorité. Nous, en tant qu’amis et frères, nous réjouissons toujours de vos succès, y compris sur la scène internationale, et nous avons toujours soutenu et continuerons de soutenir la politique de neutralité du Turkménistan, qui a déjà obtenu un large soutien au niveau mondial.

Une nouvelle fois, Monsieur le Président, je vous souhaite la bienvenue et vous prie de transmettre mes salutations les plus cordiales à mon cher frère Arkadag ainsi qu’à l’ensemble du peuple frère du Turkménistan.

x x x

Ensuite, dans sa déclaration, le président turkmène Serdar Berdymoukhamedov a exprimé une nouvelle fois sa reconnaissance au chef de l’État azerbaïdjanais pour l’accueil chaleureux, l’hospitalité et les excellentes conditions créées pour le travail conjoint, indiquant que la situation actuelle et les perspectives des relations bilatérales avaient été examinées lors des entretiens en tête-à-tête et en format élargi.

Le président turkmène a souligné que le niveau actuel de la coopération bilatérale était apprécié à sa juste valeur, et s’est félicité que les relations entre les deux pays se développent de manière dynamique et cohérente sur la base des principes d’égalité souveraine et de bénéfice mutuel.

« Il a été confirmé que les deux pays sont prêts à poursuivre une coopération active au sein des organisations internationales et régionales réputées. En outre, la coopération étroite entre le Turkménistan et l’Azerbaïdjan se poursuivra dans le cadre de la coopération quintipartite en mer Caspienne », a déclaré Serdar Berdymoukhamedov, ajoutant que la coopération économique et commerciale avait également fait l’objet de discussions approfondies. Le président turkmène a souligné que les secteurs de l’énergie, du transport, de la chimie, de l’industrie textile et plusieurs autres domaines avaient été définis comme des priorités. Il a également indiqué qu’un accord avait été obtenu pour une coopération étroite dans la création de corridors de transport et de transit Est-Ouest à travers les territoires des deux pays.

Le président Berdymoukhamedov a indiqué qu’une attention particulière avait été accordée au développement des relations culturelles et humanitaires, ajoutant que, dans le cadre des entretiens, les deux parties avaient confirmé leur volonté de poursuivre et d’élargir les contacts entre les acteurs culturels ainsi que d’organiser chaque année des Journées culturelles dans les deux pays.

« Notre délégation évalue très positivement les résultats de la rencontre d’aujourd’hui. Des documents importants bilatéraux ont été signé à l’issue de la réunion. La coopération entre le Turkménistan et l’Azerbaïdjan se développera dans tous les principaux domaines. Cela répond aux intérêts à long terme de nos pays et de nos peuples », a souligné Serdar Berdymoukhamedov.

Le président turkmène a souligné la contribution personnelle importante du chef de l’Etat azerbaïdjanais au renforcement des relations bilatérales et lui a exprimé sa gratitude à cet égard.

Il a également remercié pour le pétrolier Dostloug offert par l’Azerbaïdjan au Turkménistan, indiquant que celui-ci était perçu comme un symbole des relations de fraternité entre les deux pays. Il a exprimé sa conviction que ce navire contribuerait au progrès de nos pays et constituerait une nouvelle manifestation de la coopération réussie entre les deux pays.

Serdar Berdymoukhamedov a déclaré que le Turkménistan attachait une grande importance au développement de la coopération avec l’Azerbaïdjan, soulignant que les deux pays et les deux peuples étaient unis depuis des siècles par des traditions de bon voisinage, une histoire commune, la culture, la langue et des valeurs spirituelles partagées.

« En conclusion, je voudrais souligner que la République d’Azerbaïdjan avance avec confiance sur la voie du progrès et de la prospérité », a-t-il indiqué, en exprimant ses vœux de paix, de stabilité et de développement durable pour le peuple frère d’Azerbaïdjan.

 

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