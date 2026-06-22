Les présidents azerbaïdjanais et turkmène se réunissent en format élargi MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 22 juin, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et son homologue turkmène Serdar Berdymoukhamedov ont eu une réunion en format élargi lundi 22 juin.

Le chef de l’État Ilham Aliyev a remercié le président turkmène Serdar Berdymoukhamedov d’effectuer une visite d’État en Azerbaïdjan. Le président Ilham Aliyev a souligné l’importance particulière qu’il accordait à cette visite et s’est dit convaincu qu’elle contribuerait au renforcement des relations d’amitié et de fraternité entre les deux pays.

Le président Ilham Aliyev a souligné l’existence d’un vaste agenda couvrant tous les domaines de la coopération bilatérale et a indiqué que de nombreux sujets avaient déjà fait l’objet d’échanges de vues, les discussions devant se poursuivre avec la participation des délégations. Il a exprimé sa satisfaction concernant la visite du président turkmène en Azerbaïdjan à la tête d’une importante délégation et s’est dit convaincu que les membres de la délégation turkmène tiendraient des discussions fructueuses avec leurs homologues azerbaïdjanais dans le cadre de cette visite.

Le président Ilham Aliyev a également souligné l’importance des documents à signer entre les deux pays, les qualifiant de reflet du vaste agenda des relations bilatérales.

Le président Ilham Aliyev a exprimé sa reconnaissance au président du Conseil du peuple du Turkménistan, Gourbangouly Berdymoukhamedov, ainsi qu’au Turkménistan, pour le don d’une mosquée à la ville de Fouzuli. Il a rappelé que la décision à ce sujet avait été prise lors de la visite de Gourbangouly Berdymoukhamedov en Azerbaïdjan l’année précédente et que sa base avait été posée dans le cadre du sommet de l’Organisation des États turciques tenu à Guébélé. Le chef de l’État a souligné que ce don constituait une nouvelle démonstration des relations fraternelles sincères entre les deux pays.

Le président Ilham Aliyev a exprimé ses remerciements à la partie turkmène pour l’hospitalité réservée aux ensembles artistiques azerbaïdjanais dans le cadre des Journées culturelles de l’Azerbaïdjan au Turkménistan, rappelant qu’à l’inverse, les Journées culturelles du Turkménistan avaient été organisées en Azerbaïdjan l’année précédente. Il a souligné que cette coopération dynamique dans le domaine humanitaire était naturelle. Le chef de l’État a indiqué que les peuples des deux pays partageaient une histoire commune, ajoutant que cela constituait à la fois un facteur important de leur coopération actuelle.

Évoquant les enjeux globaux actuels, notamment la sécurité des transports et de l’énergie, le président de la République a souligné que l’Azerbaïdjan et le Turkménistan jouaient un rôle important, tant au niveau national que par des initiatives conjointes, non seulement dans la région mais aussi à l’échelle mondiale, et a estimé que ce rôle se renforcerait encore davantage dans les années à venir. Il a ajouté que l’évolution positive des processus géopolitiques sur le vaste continent eurasien dépendait en grande partie de cette étroite coopération.

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Prenant la parole lors de la rencontre, le président Serdar Berdymoukhamedov a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé, l’hospitalité dont il a bénéficié ainsi que pour l’invitation à effectuer une visite d’État en Azerbaïdjan.

Serdar Berdymoukhamedov a souligné que le Turkménistan et l’Azerbaïdjan entretenaient des relations étroites dans les domaines politique, diplomatique, économique, commercial, culturel, humanitaire et dans d’autres secteurs. Il a indiqué que les contacts de haut niveau et les visites réciproques jouaient un rôle important dans le développement réussi des relations bilatérales. Rappelant la visite en Azerbaïdjan du Leader national du peuple turkmène l’année dernière ainsi que celle du président Ilham Aliyev au Turkménistan, il a déclaré que ces rencontres avaient permis de définir de nouvelles orientations pour le développement du dialogue politique, du partenariat économique et de la coopération humanitaire entre les deux pays.

Serdar Berdymoukhamedov a souligné l’importance de la coopération sur la scène internationale, notamment au sein des Nations Unies, de l’Organisation de coopération économique, de l’Organisation de la coopération islamique, de l’Organisation des États turciques et de la Communauté des États indépendants (CEI). Il a hautement apprécié le soutien apporté par l’Azerbaïdjan à la politique étrangère neutre du Turkménistan ainsi qu’aux initiatives internationales promues par Achgabat en faveur de la paix et du développement durable. Il a également indiqué que le Turkménistan soutenait les initiatives internationales de l’Azerbaïdjan et a assuré que cette tradition de soutien mutuel serait poursuivie à l’avenir.

Abordant la coopération en mer Caspienne, le président turkmène a souligné l’importance des actions conjointes dans les domaines de la sécurité, de l’économie, de l’écologie et de la protection de l’environnement pour les deux pays. À cet égard, il a rappelé l’initiative du Turkménistan visant à organiser une réunion de haut niveau consacrée aux questions de la mer Caspienne et a dit espérer bénéficier du soutien de l’Azerbaïdjan pour faire avancer l’Initiative écologique caspienne.

Le président turkmène a souligné que la coopération économique et commerciale constituait l’un des principaux axes des relations bilatérales, saluant la dynamique positive observée dans les échanges commerciaux entre les deux pays. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer les activités de la Commission intergouvernementale sur la coopération économique afin d’exploiter plus efficacement le potentiel existant entre l’Azerbaïdjan et le Turkménistan.

Qualifiant le secteur du transport et du transit de domaine stratégique de la coopération, Serdar Berdymoukhamedov a déclaré que la situation géographique favorable des deux pays offrait des atouts importants pour le développement des corridors internationaux de transport. À cette fin, il a proposé d’intensifier encore plus les activités de la Commission turkméno-azerbaïdjanaise sur le transport, le transit et la logistique.

Serdar Berdymoukhamedov a qualifié d’exemple réussi de coopération régionale le corridor de transport Afghanistan–Turkménistan–Azerbaïdjan–Géorgie–Türkiye. Il a souligné que les deux pays soutenaient également l’initiative visant à créer un corridor de transport Caspienne–mer Noire via l’itinéraire Turkménistan–Azerbaïdjan–Géorgie–Roumanie. Le président turkmène a estimé que le rapprochement des régions de la mer Caspienne et de la mer Noire ouvrait de nouvelles perspectives pour le développement de la coopération en matière de commerce et d’investissements.

Le président turkmène a également souligné l’existence de larges opportunités de coopération dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la chimie, de l’industrie textile et d’autres domaines. Serdar Berdymoukhamedov a indiqué que la coopération active entre les deux pays se poursuivait dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture et des arts. À cet égard, il a dit que l’organisation réciproque de Journées culturelles, de festivals, d’expositions et d’autres événements contribuait au renforcement des relations d’amitié et de fraternité entre les peuples.

Le président Berdymoukhamedov a également évoqué l’un des importants projets spirituels actuellement en cours de réalisation, à savoir la construction d’une mosquée à Fuzouli, soulignant que cette initiative constituait un symbole de l’amitié et de la fraternité entre les deux peuples.

Le président du Turkménistan s’est déclaré convaincu que cette visite constituerait une étape importante dans le renforcement de l’amitié et de la coopération entre les deux pays. Il a souhaité à son homologue azerbaïdjanais de nouveaux succès dans ses activités et a exprimé ses vœux de paix, de progrès et de prospérité pour peuple frère d’Azerbaïdjan.