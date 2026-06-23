Les présidents azerbaïdjanais et turkmène visitent le chantier de la mosquée de Choucha VIDEO

Choucha, 23 juin, AZERTAC

Les présidents de la République d’Azerbaïdjan et du Turkménistan, MM. Ilham Aliyev et Serdar Berdymoukhamedov, ont visité le 22 juin la mosquée de Choucha, où ils ont pris connaissance de l’avancement des travaux.

Le conseiller du président de la République, Anar Alekberov, a informé les chefs d’État azerbaïdjanais et turkmène des travaux réalisés dans la mosquée.

Il a été indiqué que la mosquée, dont la première pierre avait été posée en 2021 par le président azerbaïdjanais, s’érigeait comme un nouveau symbole moderne de la ville historique.

La mosquée, construite en forme du chiffre 8 en tant que symbole du Jour de la Victoire, comprendra un bâtiment principal et des bâtiments administratifs, ainsi que des salles d’ablution pour hommes et pour femmes. Ses deux minarets, d’une hauteur de 73 mètres, symboliseront le chiffre 11 en référence au onzième mois de l’année au cours duquel Choucha a été libérée.

La façade extérieure de ce lieu de culte sera ornée de motifs géométriques utilisés sur les minarets de l’ancienne mosquée de Choucha. La construction de la mosquée est réalisée avec le soutien de Pasha Holding.

La nouvelle mosquée est l’un des projets majeurs des travaux de reconstruction et de réhabilitation en cours de réalisation dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation. Elle reflète la renaissance du Garabagh ainsi que l’attachement du peuple azerbaïdjanais à ses valeurs nationales et spirituelles.