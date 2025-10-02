Les présidents azerbaïdjanais et ukrainien se rencontrent à Copenhague MIS A JOUR VIDEO

Copenhague, 2 octobre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a rencontré son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Copenhague, jeudi 2 octobre.

Le président ukrainien a transmis ses félicitations au chef de l’État azerbaïdjanais pour les résultats obtenus à Washington concernant l'agenda de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.

Exprimant sa reconnaissance pour les félicitations, le président Ilham Aliyev a déclaré que les mesures prises pour faire progresser l'agenda de paix revêtaient une importance historique. Le chef de l’État a souligné que l’Azerbaïdjan poursuivrait ses efforts visant à assurer une paix durable dans la région.

Le soutien humanitaire de l’Azerbaïdjan à l’Ukraine, notamment l’attention et les soins apportés aux enfants ukrainiens ont été évoqués lors de la rencontre. La partie ukrainienne a exprimé ses remerciements à cet égard.

Au cours de l’entretien, les parties ont également procédé à un échange de vues sur les questions de coopération énergétique entre les deux pays.