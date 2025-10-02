Les présidents Ilham Aliyev et Emmanuel Macron se rencontrent à Copenhague MIS A JOUR

Copenhague, 2 octobre, AZERTAC

Les présidents de la République d’Azerbaïdjan et de la République française, MM. Ilham Aliyev et Emmanuel Macron, se sont rencontrés jeudi à Copenhague.

Le président français a félicité le chef d'État azerbaïdjanais pour les résultats obtenus en matière de normalisation des relations et l'agenda de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Exprimant ses remerciements pour les félicitations, le président Ilham Aliyev a souligné que les résultats obtenus à Washington entre l'Azerbaïdjan et l’Arménie, en présence du président des États-Unis, revêtent une importance historique pour l’avancement de l’agenda de paix régional. Le chef de l’État a dit qu’une coopération s’effectue dans diverses directions afin de faire progresser cet agenda de paix.

Au cours de la rencontre, les chefs d’Etat ont procédé à un échange de vues sur l’état actuel et les perspectives des relations entre l’Azerbaïdjan et la France.