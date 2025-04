Les présidents Ilham Aliyev et Massoud Pezeshkian tiennent une réunion élargie  MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 28 avril, AZERTAC

Les présidents azerbaïdjanais Ilham Aliyev et iranien Massoud Pezeshkian ont tenu une réunion en format élargi le 28 avril.

Le président Ilham Aliyev a dit :

- Honorable Monsieur le Président,

Dinstingués invités,

Je vous salue sincèrement et vous souhaite la bienvenue en Azerbaïdjan. Nous accordons une grande importance à votre visite. Je suis convaincu que cette visite aura une signification historique. Lors de notre réunion restreinte, aujourd'hui, nous avons abordé un large éventail de sujets et nous avons constaté de très bonnes opportunités pour approfondir la coopération. L'approfondissement de la coopération tant dans les domaines politique et économique que dans d'autres secteurs est dans l’intérêt de nos deux peuples frères. J'espère que les sujets que nous avons déjà abordés, ainsi que ceux qui restent à traiter, et les tâches que nous définirons, renforceront encore plus nos relations.

Au cours des derniers mois, les membres de nos gouvernements ont été en contact étroi, et de nombreuses visites réciproques ont été effectuées. Beaucoup de questions ont été résolues et plusieurs points ont été discutés en vue de la préparation de votre visite.

Aujourd'hui, plusieurs documents importants seront signés, et les décisions prises rapprocheront encore plus nos deux nations frères. Une fois de plus, je vous salue chaleureusement et vous souhaite la bienvenue. Je suis convaincu que votre visite sera couronnée de succès.

Le président Massoud Pezeshkian a dit :

- Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Je salue une fois de plus mon cher frère, distingué Président de l'Azerbaïdjan, les chers invités présents ici, ainsi que nos frères. Je suis très heureux d'être en Azerbaïdjan et devant vous. J'espère que notre présence ici, ainsi que les accords préparés par nos experts lors des précédentes réunions et les accords qui seront signés par la suite, marqueront le début d'un progrès plus large dans nos relations avec l’Azerbaïdjan, le peuple azerbaïdjanais cher, ami, frère et presque apparenté, et conduiront à la formation d'un modèle de coopération covenable dans la région. Je considère comme mon devoir de vous transmettre les salutations du Guide suprême.

Nous reconnaissons le droit de l'Azerbaïdjan et du cher peuple azerbaïdjanais au Karabagh et aux autres territoires que l'Azerbaïdjan doit posséder. Nous croyons que le Karabagh est une partie intégrante de l'Azerbaïdjan, et nous le respectons. Bien sûr, notre présence ici nous permettra de renforcer nos relations et notre unité.

Le président Ilham Aliyev a exprimé sa reconnaissance pour les salutations du Guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, et a demandé de lui transmettre les siennes.