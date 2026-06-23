Les présidents Ilham Aliyev et Serdar Berdymoukhamedov visitent le 1er complexe résidentiel construit à Choucha VIDEO

Choucha, 23 juin, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le président du Turkménistan, Serdar Berdymoukhamedov, ont visité mardi le premier complexe résidentiel construit dans la ville de Choucha.

Le représentant spécial du président de la République dans le district de Choucha, Aydin Karimov, a informé le président turkmène du complexe.

Il a été indiqué que la première pierre de ce complexe, dont la superficie totale est d’environ 8 hectares, avait été posée en 2021 par le président de la République, et que vingt-trois bâtiments y avaient été construits. Sur les 450 appartements du complexe résidentiel, 28 sont d’une pièce, 195 de deux pièces, 190 de trois pièces, 30 de quatre pièces et 7 de cinq pièces. Le complexe accueille des anciens déplacés internes, ainsi que des employés de diverses institutions publiques travaillant à Choucha et logés dans des appartements de service. D’importants travaux d’aménagement et de construction y ont été réalisés, des espaces verts ont été créés, et toutes les conditions nécessaires pour le confort et les loisirs des habitants y ont été mises en place.