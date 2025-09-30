Les présidents Ilham Aliyev et Sergio Mattarella tiennent une réunion élargie aux délégations MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et son homologue italien Sergio Mattarella ont eu le 30 septembre une réunion élargie aux délégations.

Ayant pris la parole lors de la réunion élargie, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a dit :

- Honorable Monsieur le Président,

Distingués invités,

Je vous salue sincèrement en Azerbaïdjan. Nous attachons une grande importance à votre visite. C'est une manifestation des relations d'amitié et de partenariat entre l'Italie et l'Azerbaïdjan.

Nous nous rencontrons assez souvent à Rome. En même temps, c'est votre deuxième visite officielle en Azerbaïdjan. Lors de notre rencontre l'année dernière, je vous avais invité en Azerbaïdjan, je vous remercie donc d'avoir accepté mon invitation.

Aujourd'hui, le développement des relations italo-azerbaïdjanaises est évident. Nous avons déjà discuté de plusieurs questions importantes. Notre coopération est multiforme. Nous pouvons affirmer qu'elle couvre de nombreux domaines, de l'énergie à la production industrielle. Actuellement, notre collaboration, qui couvre également le secteur de l'éducation, revêt une importance véritablement stratégique, et je peux dire que la Déclaration conjointe sur le Partenariat stratégique global, signée il y a cinq ans, est intégralement mise en œuvre.

Nos relations sont également cruciales pour le développement de la région dans laquelle nous sommes situés et ont un impact positif sur nos relations avec l’Union européenne. L’Italie a toujours soutenu nos efforts visant à établir des relations plus étroites avec l'Union européenne, et nous vous en sommes reconnaissants.

Bien sûr, il y a beaucoup de résultats significatifs dans le secteur de l’énergie. Nous en avons déjà parlé. Nous allons maintenant poursuivre cette discussion en format élargi. Bien sûr, nous pouvons à juste titre nous féliciter mutuellement des résultats déjà obtenus. Mais nos plans sont plus larges. La mise en œuvre de nouveaux projets dans le secteur de l'énergie, tant sur le plan bilatéral avec l'Italie qu'avec l'Union européenne dans son ensemble, est très importante, et nous travaillons avec succès sur ces questions.

Nous aurons également un événement magnifique demain : nous participerons conjointement à l'ouverture du nouveau bâtiment de l'Université italo-azerbaïdjanaise.

C'est, en fait, notre projet d'amitié. Seulement trois ans se sont écoulés entre le lancement du projet et sa réalisation. En 2022, j'ai signé une ordonnance pertinente, et des centaines d'étudiants sont déjà impliqués dans l'enseignement. Bien sûr, ils deviendront des messagers de l'amitié italo-azerbaïdjanaise. Ils recevront à la fois une excellente éducation et renforceront davantage l'amitié entre nous.

Je vous salue encore une fois et vous dis : « Bienvenue ! »

X X X

Le président italien Sergio Mattarella a dit:

- Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai mentionné lors de notre réunion, je suis heureux d’être à nouveau à Bakou. Je suis vraiment ravi de vous revoir à Bakou après sept ans. C'est la preuve de la profonde amitié qui lie nos pays et du partenariat stratégique multiforme qui existe entre nous.

Votre visite à Rome est un autre exemple éclatant de nos relations amicales. Nous attachons une grande importance, en particulier, au partenariat stratégique entre nos pays. Ces relations continuent de s'étendre, couvrent de multiples domaines et revêtent une grande importance pour l'avenir.

C'est un grand honneur pour moi de participer demain avec vous à l'ouverture du nouveau campus universitaire.

Cela prouve une fois de plus que le partenariat entre nos pays ne se limite pas à la sphère économique. C'est également un exemple du niveau élevé de nos relations culturelles et du fait qu'elles ouvriront de nouveaux horizons pour la coopération entre nos jeunes à l'avenir.

Permettez-moi de vous exprimer ma sincère reconnaissance pour votre invitation. Cela ouvrira à la fois la voie à de nouvelles rencontres à l'avenir.