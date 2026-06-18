Les présidents iranien et américain signent un protocole d'accord de paix par voie électronique

Bakou, 18 juin, AZERTAC

Le président iranien Massoud Pezeshkian et son homologue américain Donald Trump ont numériquement signé le protocole d'accord entre les deux pays pour mettre fin à la guerre, a déclaré jeudi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.

Dans une interview accordée à la chaîne publique IRIB TV, M. Baghaï a précisé que la signature était initialement prévue lors d'une cérémonie en présentiel vendredi en Suisse.

« Mais au cours des dernières 24 heures, nous avons examiné la question plus en détail et conclu que la meilleure option consistait à ce que le texte soit signé virtuellement par les présidents des deux pays », a-t-il ajouté.

M. Baghaï a expliqué que les signatures numériques des plus hauts responsables des deux pays augmenteraient « le coût de sa violation ».

Il a également souligné qu'organiser une cérémonie n'était "pas très approprié".

M. Baghaï a confirmé que la deuxième phase des négociations entre l'Iran et les Etats-Unis devait débuter vendredi en Suisse, tout en ajoutant que « nous devrons voir à quelle conclusion les parties parviendront par l'intermédiaire des médiateurs dans les prochaines heures ».

Le porte-parole a souligné que pour l'Iran, un cessez-le-feu au Liban était et reste aussi important que la trêve en Iran.

L'Iran, les Etats-Unis et le Pakistan ont annoncé lundi matin la finalisation du protocole d'accord visant à mettre fin à la guerre dans la région sur tous les fronts, y compris au Liban, après plusieurs semaines de négociations.

Le 28 février, Israël et les Etats-Unis ont lancé des attaques conjointes contre Téhéran et d'autres villes iraniennes. L'Iran a riposté par des vagues d'attaques de missiles et de drones visant Israël ainsi que les bases et les installations américaines dans la région, et a renforcé son emprise sur le détroit d'Ormuz, empêchant le passage des navires appartenant ou étant affiliés à Israël et aux Etats-Unis. (Agence Xinhua)