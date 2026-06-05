Les présidents ouzbek et russe lancent la construction d’un premier réacteur nucléaire en Ouzbékistan

Bakou, 5 juin, AZERTAC

Le président d’Ouzbékistan Chavkat Mirzioïev et le président de Russie Vladimir Poutine ont donné le coup d’envoi à la construction du premier réacteur de la centrale nucléaire intégrée en Ouzbékistan, selon l'agence de presse ouzbèke UzA.

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a assisté à cette cérémonie organisée en vidéoconférence.

Lors de la cérémonie, le chef de l’État ouzbek a exprimé sa reconnaissance à Vladimir Poutine et à Rafael Grossi pour leurs soutiens personnels et leur attention à la réalisation de ce projet. Il a remercié en particulier les spécialistes ouzbeks et russes qui participent à la création de la première centrale atomique du pays, pour leur travail conjoint et leur haut niveau de professionnalisme.

Il a été marqué que la mise en œuvre de ce projet marquera le début d’une nouvelle étape dans le développement technologique, industriel et scientifique de l’Ouzbékistan, en posant les bases d’un nouveau secteur dans le pays : l’énergie nucléaire. Il intègre les derniers progrès dans le domaine des petits réacteurs modulaires et de la production énergétique de grande capacité.

Le dirigeant ouzbek a souligné en particulier que la sécurité constitue une priorité absolue. La construction de la centrale et sa préparation pour l’exploitation se déroulent conformément aux normes internationales les plus modernes, sur la base des solutions d’ingénierie avancées et sous le contrôle permanent de l’AIEA.

Il a été affirmé que la mise en œuvre de ce projet grandiose et ses résultats serviront le renforcement futur des relations de partenariat stratégique global et d’alliance entre l’Ouzbékistan et la Russie.