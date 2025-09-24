Les priorités de la présidence azerbaïdjanaise du Forum international des transports

Bakou, 24 septembre, AZERTAC

La réunion annuelle des ambassadeurs du Forum international des transports s'est tenue le 23 septembre à Paris.

L'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France, Leyla Abdullayeva, a participé au Forum en tant que représentante de la présidence azerbaïdjanaise de l'organisation pour la période 2025-2026. Dans son discours, la diplomate a mis l'accent sur les axes prioritaires de la présidence azerbaïdjanaise de cette importante plateforme internationale de transport.

Il a été souligné que l'Azerbaïdjan, en tant que partenaire important de la communauté mondiale des transports, évalue actuellement toutes les possibilités d'améliorer les conditions de transport aux niveaux régional et international et de prévenir les difficultés existantes dans ce domaine.

Il a été indiqué que, durant sa présidence du Forum international des transports, l’Azerbaïdjan œuvrera au renforcement des connexions de transport internationales grâce à l'intégration de corridors de transport stratégiques. Les participants au forum ont également été informés des travaux menés par l’Azerbaïdjan pour le développement du Couloir médian, un axe multimodal important et fiable reliant l'Est et l'Ouest. Il a été souligné que l'exploitation optimale du potentiel du Couloir médian faciliterait non seulement le transport mondial, mais aussi les échanges commerciaux entre les pays. Et que les activités du corridor de Zenguézour (TRIPP) stimuleront le développement des échanges commerciaux entre la Chine et l'Europe.

Parmi les priorités de l'Azerbaïdjan lors de sa présidence du Forum figurent l'élargissement de la géographie de l'organisation, l'encouragement de nouveaux membres à rejoindre le forum et la mise en œuvre d'une politique de transition intelligente pour les villes dotées d'un système de transports publics inclusif. Il a été précisé que la présidence azerbaïdjanaise du Forum international des transports s'achèvera par une réunion ministérielle en mai 2026. À l'issue de cet événement de haut niveau, des documents sur la numérisation des transports internationaux et le développement des transports urbains devraient être adoptés.