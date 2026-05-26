Les prix de l’or et de l’argent augmentent sur les bourses mondiales
Bakou, 26 mai, AZERTAC
Au marché boursier des matières premières COMEX de New York, le prix de l’once troy d’or a augmenté de 7,9 dollars pour s’installer à 4 564,3 dollars.
Et celui de l’argent a constitué 76,74 dollars, après une hausse de 0,54 dollar.
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