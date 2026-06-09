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ECONOMIE

Les prix de l’or et de l’argent augmentent sur les bourses VIDEO

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Bakou, 9 juin, AZERTAC

Au marché boursier des matières premières COMEX de New York, le prix de l’once troy d’or a augmenté de 6,3 dollars pour s’installer à 4 369,7 dollars.

Et celui de l’argent a constitué 68,72 dollars, après une hausse de 0,13 dollar.

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