Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses mondiales VIDEO
Bakou, 11 juin, AZERTAC
Au marché boursier des matières premières COMEX de New York, le prix de l’once troy d’or a diminué de 14,5 dollars pour s’installer à 4 118,8 dollars.
Et celui de l’argent a constitué 64,28 dollars, après une chute de 0,46 dollar.
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