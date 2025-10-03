Les prix de l’or et de l’argent enregistrent une hausse sur les bourses
Bakou, 3 octobre, AZERTAC
Au marché boursier des matières premières COMEX de New York, le prix de l’once troy d’or a augmenté de 9,8 dollars pour s’installer à 3 879,5 dollars.
Et celui de l’argent a constitué 47,1 dollars, après une hausse de 0,73 dollar.
