Les prix de l’or et de l’argent poursuivent leur chute sur les bourses
Bakou, 28 octobre, AZERTAC
Au marché boursier des matières premières COMEX de New York, le prix de l’once troy d’or a diminué de 42,7 dollars pour s’installer à 3 977 dollars.
Et celui de l’argent a constitué 46,56 dollars, après une chute de 0,22 dollar.
