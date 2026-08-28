Les produits non pétroliers exportés par la Direction du marketing et des opérations économiques de la SOCAR estimés à 175 millions de dollars

Bakou, 28 août, AZERTAC

Au cours des sept premiers mois de l’année courante, la Direction du marketing et des opérations économiques de la SOCAR a exporté des produits non pétroliers d’une valeur de 175,7 millions de dollars, soit en baisse de 68,6 millions de dollars, ou 28,1 %, par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette information figure dans l’édition d’août du Bulletin des exportations du Centre d’analyse des réformes économiques et de la communication.

Il convient de noter qu’en janvier-juillet 2025, les revenus d’exportation de la Direction du marketing et des opérations économiques de la SOCAR ont constitué 244,3 millions de dollars.