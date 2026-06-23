Les questions de protection du patrimoine culturel islamique et des institutions religieuses, ainsi que de lutte contre l'islamophobie, au menu des discussions à Bakou

Bakou, 23 juin, AZERTAC

La 12e réunion du Comité permanent spécialisé de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) pour les questions juridiques et culturelles et le dialogue des civilisations et des religions s'est tenue dans le cadre de la 20e session de la Conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI.

La réunion a été présidée par Kamal Djafarov, député du Milli Medjlis. Il a présenté l'ordre du jour et a exposé son point de vue sur les différents sujets abordés.

Le Comité a examiné la protection du patrimoine culturel islamique et des institutions religieuses, la lutte contre l'islamophobie, l'approfondissement du dialogue entre les civilisations et d'autres questions. Ses membres ont souligné l'importance des actions conjointes sur ces sujets et ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération pour défendre les intérêts communs du monde islamique et préserver les valeurs culturelles et religieuses.

Des résolutions ont été adoptées sur les thèmes abordés lors de la réunion.