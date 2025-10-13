Les questions essentielles de la coopération azerbaïdjano-iranienne font l’objet de discussions à Bakou

Bakou, 13 octobre, AZERTAC

Le vice-Premier ministre azerbaïdjanais Chahin Moustafaïev a rencontré, lundi le 13 octobre, la ministre iranienne des Routes et du Développement urbain, Farzaneh Sadegh.

Les parties ont exprimé leur satisfaction quant au développement global des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Iran, et ont procédé à un échange de vues sur des questions d’actualité figurant à l’agenda de la coopération mutuellement bénéfique, notamment dans les domaines du transport et du transit, de l’énergie, des douanes et d’autres secteurs.

Les discussions ont porté sur la finalisation des travaux de construction du pont routier Aghbend-Kelaleh et des infrastructures douanières et frontalières sur la rivière Araz, dans le cadre du projet de développement des liaisons de transport entre la région économique du Zenguézour oriental de l’Azerbaïdjan et la République autonome du Nakhtchivan.

Les parties ont également examiné les questions d’actualité inscrites à l’agenda concernant le développement du corridor international de transport Nord-Sud.

Il a été indiqué que le volume des transports effectués via le corridor Nord-Sud a augmenté de 8,3 % au cours des neuf premiers mois de 2025, dont 10,4 % relèvent du transport routier et 2 % du transport ferroviaire.

Il a été souligné qu’il est d’une importance capitale de mener de manière coordonnée les travaux d’expansion des infrastructures le long du corridor et d’assurer une croissance soutenue du volume de transports.

Dans ce contexte, l’importance de l’achèvement des travaux de construction du Terminal cargo Sud, composante essentielle du corridor, a été mise en avant.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur les mesures nécessaires à entreprendre pour la mise en service à pleine capacité du pont routier construit sur la rivière Astaratchaï.

Elles ont en outre souligné l’importance de la réunion Azerbaïdjan-Iran-Russie tenue à Bakou pour l’expansion des relations commerciales, économiques, de transport et énergétiques entre les trois pays.