Les relations Azerbaïdjan-UE et l’agenda de paix dans le Caucase du Sud au menu des discussions

Bakou, 10 septembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré jeudi Magdalena Grono, représentante spéciale de l’Union européenne (UE) pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie.

Lors de la rencontre, les principales questions inscrites à l’agenda de la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’UE, les perspectives de développement du partenariat bilatéral, ainsi que la situation actuelle dans la région et les efforts visant à renforcer la paix et la stabilité régionales ont fait l’objet de discussions.

L’importance des visites et des contacts de haut niveau dans l’avancement de l’agenda Azerbaïdjan-UE et l’élargissement de la coopération dans divers domaines a été mise en valeur.

Les parties ont également examiné les perspectives de développement du cadre institutionnel et juridique des relations Azerbaïdjan-UE, l’achèvement des négociations sur le document relatif aux priorités du partenariat bilatéral, ainsi que les perspectives des négociations sur un nouvel accord bilatéral.

Lors de la rencontre, des informations ont été fournies sur les mesures prises afin d’assurer la paix et la sécurité dans le Caucase du Sud, ainsi que sur les démarches effectuées en matière de normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie et pour instaurer la confiance entre les deux pays.

L’importance des discussions tenues lors de la rencontre des dirigeants azerbaïdjanais et arménien à Bichkek en août dernier a été soulignée dans la perspective de faire avancer l’agenda de paix régional.

Lors de la rencontre, les parties ont également échangé sur les travaux menés dans la région dans les domaines de l’énergie et des communications, ainsi que sur d’autres questions bilatérales et régionales d’intérêt commun.