Les relations azerbaïdjano-pakistanaises se poursuivent avec succès au sein des organisations régionales et internationales

Bakou, 27 mai, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République islamique du Pakistan, Mohammad Ishaq Dar, dans le cadre de sa visite de travail à New York.

L'état actuel et les perspectives de développement des relations de partenariat stratégique existantes entre l'Azerbaïdjan et le Pakistan ont été abordés.

Les ministres ont exprimé leur satisfaction du niveau élevé du dialogue politique et ont examiné les possibilités d'un élargissement de la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'énergie, des transports, de l'industrie de la défense et de l'humanitaire.

Au cours de la rencontre, l'organisation réussie du Forum urbain mondial (WUF13) par l’Azerbaïdjan et la participation d'une délégation pakistanaise de haut niveau ont été soulignées avec satisfaction.

Il a été affirmé que les relations entre l'Azerbaïdjan et le Pakistan, fondées sur la fraternité et le soutien mutuel, se poursuivaient avec succès au sein des organisations régionales et internationales.

Un échange de vue a eu lieu sur la sécurité régionale, la situation actuelle au Moyen-Orient, ainsi que sur d'autres questions internationales d'intérêt mutuel.