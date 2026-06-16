Les relations commerciales entre l'Azerbaïdjan et le Royaume-Uni se développent : nouveaux objectifs

Bakou, 16 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Mikaïl Djabbarov, a rencontré le ministre britannique de l'Investissement, Jason Stockwood.

Lors de la rencontre, les parties ont échangé sur les perspectives de développement du partenariat économique entre l'Azerbaïdjan et le Royaume-Uni. Les possibilités de coopération dans le commerce, la sécurité énergétique, les énergies vertes, les innovations, la numérisation et d’autres domaines ont été examinées.

L'importance d’étendre les liens entre les milieux d'affaires et de promouvoir de nouvelles initiatives d'investissement a été mise en avant.