Les relations de coopération entre les services de sécurité de la Géorgie et de l’Azerbaïdjan au menu de discussions

Tbilissi, 25 octobre, AZERTAC

Le chef du Service de sécurité d’Etat de la Géorgie, Mamuka Mdinaradze, a eu une rencontre avec le chef du Service de sécurité nationale de la République d’Azerbaïdjan, le colonel-général Ali Naghiyev, en visite à Tbilissi.

Les deux responsables ont examiné les relations de partenariat stratégique entre les deux pays, ainsi que les initiatives futures visant à approfondir la coopération dans le domaine de la sécurité, selon le communiqué du Service de sécurité d’Etat de la Géorgie.

Les parties ont souligné l’importance de renforcer l’échange d’informations et d’expériences. Il a été indiqué que la coopération étroite entre les services de sécurité des deux pays contribuait de manière significative au développement des relations bilatérales, ainsi qu’à la préservation de la paix et de la stabilité dans la région. Une attention particulière a été prêtée aux processus en cours et aux problèmes existants dans la région.

Mamuka Mdinaradze a remercié Ali Naghiyev pour sa visite en Géorgie et a souligné l’importance de ce déplacement pour le renforcement de la coopération entre les organismes compétents des deux pays.

La rencontre, qui s’est tenue au Service de sécurité d’Etat de la Géorgie, a également réuni les adjoints des chefs des services de sécurité des deux pays ainsi que les responsables de différents départements.

À l’issue de la réunion, Mamuka Mdinaradze et Ali Naghiyev ont déposé une gerbe de fleurs devant le monument du Leader national Heydar Aliyev, ainsi que devant le mémorial érigé à la mémoire des héros tombés pour l’intégrité territoriale de la Géorgie.

Khataï Azizov

Correspondant spécial de l’AZERTAC