Les relations économiques entre l'Azerbaïdjan et le Tchad au menu des discussions

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l'Économie, Mikaïl Djabbarov, a rencontré le ministre d'État, des Finances, du Budget, de l'Économie, de la Planification et de la Coopération internationale de la République du Tchad Tahir Hamid Nguilin, dans le cadre des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement.

Lors de l’entretien, l'état actuel des relations économiques entre l'Azerbaïdjan et le Tchad, ainsi que les perspectives de coopération future ont été examinés. Les parties ont salué le potentiel existant pour le développement des relations économiques bilatérales.

Les discussions ont porté sur les possibilités d'élargir la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'énergie, de la numérisation et autres. L'importance du partage d'expériences et du développement des relations d'affaires dans les secteurs d'intérêt commun a été soulignée.