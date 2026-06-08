Les relations entre l'Azerbaïdjan et le Vietnam en matière judiciaire se développent

Bakou, 8 juin, AZERTAC

Le président de la Cour constitutionnelle, Ferhad Abdoullaïev, s’est entretenu, lundi 8 juin, avec une délégation dirigée par le Procureur général du Parquet populaire suprême de la République socialiste du Vietnam, Nguyen Tien.

Saluant les invités, le président de la Cour constitutionnelle a souligné le développement fructueux des relations d’amitié entre l'Azerbaïdjan et le Vietnam, mettant en valeur l'importance d'étendre la coopération dans divers domaines. Il a déclaré que la coopération juridique et l'échange mutuel d'expériences jouaient un rôle particulier dans le développement des relations interétatiques.

Ferhad Abdullaïev a donné des informations sur les réformes mises en œuvre dans son pays pour garantir l'État de droit, protéger les droits et libertés fondamentaux, ainsi que les mécanismes de contrôle constitutionnel.

Nguyen Thien a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux. Il s'est dit satisfait du développement des relations entre l'Azerbaïdjan et le Vietnam. Selon lui, les futurs échanges d'expériences et les initiatives conjointes seront fructueux pour les deux pays.

Dans le même temps, les parties ont également échangé sur le développement de la justice constitutionnelle, ainsi que la coopération internationale dans le domaine judiciaire.