Les relations entre le Milli Medjlis et le Parlement international pour la tolérance et la paix se développent

Bakou, 23 juin, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, a rencontré lundi le président du Conseil global pour la tolérance et la paix, Ahmad Mohammed al-Jarwan, qui est en visite en Azerbaïdjan pour participer à la 20e session de la Conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

Le rôle important de l'Union parlementaire dans l'approfondissement des relations entre les pays musulmans et leurs organes législatifs a été évoqué. Les parties ont dit espérer que la 20e session de l'Union prévue à Bakou se déroulerait à haut niveau, et que cet événement contribuerait positivement aux activités futures de l'Union parlementaire de l'OCI.

Les discussions ont porté sur la coopération entre le Parlement azerbaïdjanais et le Parlement international pour la tolérance et la paix, composante parlementaire du Conseil global pour la tolérance et la paix. Il a été souligné que le mémorandum d'entente signé entre le Milli Medjlis et le Parlement international pour la tolérance et la paix créait des opportunités favorables pour développer davantage les relations entre les parties.