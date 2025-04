Les représentants du corps diplomatique accrédité en Azerbaïdjan arrivent à Choucha

Choucha, 18 avril, AZERTAC

Les représentants du corps diplomatique accrédité en Azerbaïdjan sont arrivés dans la ville de Choucha.

Le correspondant régional de l’AZERTAC informe que les diplomates étrangers se familiariseront avec la ville de Choucha, perle du Karabagh et symbole de l'histoire et de la culture de l'Azerbaïdjan, ainsi qu'avec les travaux de restauration et de construction qui y sont menés.