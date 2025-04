Les représentants du corps diplomatique accrédité en Azerbaïdjan se familiarisent avec la ville de Choucha

Choucha, 18 avril, AZERTAC

Les représentants du corps diplomatique accrédité en Azerbaïdjan ont visité la ville de Choucha, perle du Karabagh et symbole de l'histoire et de la culture de l'Azerbaïdjan. La délégation est accompagnée par Hikmet Hadjiyev, assistant du président de la République, chef du Département de la politique étrangère à l’Administration présidentielle.

Aydin Karimov, représentant spécial du président azerbaïdjanais dans la région de Choucha, a informé les visiteurs de l'histoire de la ville, de sa situation pendant l'occupation et des travaux de construction en cours. Il a indiqué que pendant près de 30 ans d'occupation, les bâtiments historiques, les mosquées et les monuments de la ville de Choucha avaient été soumis au vandalisme arménien. Après la libération de Choucha de l'occupation arménienne, des travaux de restauration et de construction ont débuté dans la ville. Outre la construction d'infrastructures, la restauration de la véritable image historique de la ville, des monuments historiques et culturels est en cours à Choucha, informe le correspondant régional de l'AZERTAC.

Les représentants du corps diplomatique ont pris connaissance des travaux de construction sur la rue Karabagh à Choucha. La délégation est ensuite arrivée à la mosquée Achaghy Gövher Agha. Dans le cadre de la visite, les diplomates étrangers ont pris connaissance des conditions créées dans le premier complexe résidentiel de Choucha.