Les représentants du corps diplomatique visitent la nouvelle mosquée de Choucha

Choucha, 11 septembre, AZERTAC

Les représentants du corps diplomatique ont pris connaissance des travaux en cours dans la nouvelle mosquée de Choucha.

Le représentant spécial du président de la République dans le district de Choucha, Aydin Karimov, a donné des informations sur la mosquée de Choucha.

La première pierre de cette mosquée avait été posée par le chef de l'État en 2021. La mosquée devrait être un exemple frappant de l'architecture moderne dans cette ville historique.

Son design architectural revêt une signification symbolique importante. Selon les instructions du président Ilham Aliyev, la mosquée en forme du chiffre 8, représentant la libération de Choucha de l'occupation le 8 novembre, jour de la Victoire.

Les deux minarets de la mosquée refléteront le chiffre 11, symbolisant la libération de Choucha et du Karabagh de l'occupation dans le onzième mois. Les minarets auront une hauteur de 72 mètres. Située dans la partie supérieure de Choucha, la mosquée sera également le point le plus élevé de la ville.