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POLITIQUE

Les représentants du Parti Nouvel Azerbaïdjan et du Parti communiste chinois visitent les allées d’Honneur et des Martyrs

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

Une délégation menée par Liu Haixing, membre du Comité central du Parti communiste chinois et chef de son Département international, est en visite en Azerbaïdjan sur invitation du Parti Nouvel Azerbaïdjan.

Des représentants du Parti Nouvel Azerbaïdjan et les membres de la délégation chinoise ont visité l’Allée d’Honneur, où ils ont rendu hommage à la mémoire d’Heydar Aliyev, Leader national du peuple azerbaïdjanais, déposant une gerbe et des fleurs devant sa tombe.

La mémoire de l’académicienne Zarifa Aliyeva, éminente spécialiste en ophtalmologie, a également été honorée et des fleurs ont été déposées sur sa tombe.

Ensuite, arrivés à l’Allée des Martyrs, les visiteurs ont rendu hommage à la mémoire des fils et des filles héroïques de la Patrie, qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan, et ont déposé des fleurs et une gerbe devant la flamme éternelle.

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