Les revenus d’exportation de la Direction des exportations de gaz de la SOCAR dans le secteur non-pétrolier dévoilées

Bakou, 29 août, AZERTAC

En janvier-juillet 2026, la Direction des exportations de gaz de la SOCAR a exporté des produits non-pétroliers d’une valeur de 7,7 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 29,4 millions de dollars (79,2 %) par rapport à la même période de l’année passée.

Selon l’édition d’août du Bulletin des exportations du Centre d’analyse des réformes économiques et de la communication, les revenus d’exportation de la Direction s’étaient chiffrés à 37,1 millions de dollars au cours des sept premiers mois de 2025.