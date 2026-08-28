Les revenus d’exportation de la société AzerGold en hausse de 25 pour cent

Bakou, 28 août, AZERTAC

Au cours des sept premiers mois de l’année courante, la société anonyme AzerGold a exporté des produits d’une valeur de 156,4 millions de dollars, soit en hausse de 25 % ou 31,3 millions de dollars par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette information figure dans l’édition d’août du « Bulletin des exportations » du Centre d’analyse des réformes économiques et de la communication.

Il convient de noter qu’en janvier-juillet 2025, les revenus d’exportation de la société AzerGold s’étaient élevées à 125,1 millions de dollars.