Les secrétaires généraux de la TURKPA et de l’Organisation des États turciques se rencontrent à Istanbul

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

Le secrétaire général de l’Assemblée parlementaire des États turciques (TURKPA), Ramil Hassan, a rencontré le 27 octobre le secrétaire général de l’Organisation des États turciques (OET), Kubanychbek Omuraliyev, au siège de l’Organisation à Istanbul.

Le Secrétaire général de l’OET a félicité Ramil Hassan à l’occasion de sa prise de fonction et lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles responsabilités.

Au cours de la rencontre, Ramil Hassan a fourni des informations détaillées sur les activités de la TURKPA et a partagé ses points de vue sur le développement du programme de travail de l’Assemblée parlementaire. Il a également évoqué les initiatives et projets à réaliser visant à élargir le dialogue interparlementaire, à promouvoir la coordination législative et à consolider la solidarité entre les États turciques. Ramil Hassan a en outre fait part de ses propositions concernant la mise en œuvre d’un nouveau mécanisme de coopération entre la TURKPA et l’OET.

Le secrétaire général de l’Organisation des États turciques a exprimé son soutien aux initiatives proposées, soulignant l’importance d’une coordination plus étroite entre les deux organisations afin d’atteindre des objectifs communs.

Les parties sont convenues d’entretenir régulièrement des contacts et d’étudier des mécanismes concrets de coopération pour approfondir leurs relations.