Les sénateurs roumains informés des activités menées pour le développement des médias en Azerbaïdjan

Bucarest, 3 novembre, AZERTAC

En marge de son déplacement en Roumanie, la délégation azerbaïdjanaise a visité le Sénat.

Une réunion s'est d'abord tenue avec les sénateurs.

Le président du Conseil d’administration de l’AZERTAC, Vugar Aliyev, le directeur exécutif de l’Agence de développement des médias, Ahmad Ismaïlov, le président du Conseil de l’audiovisuel, Ismet Settarov, ainsi que l’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Roumanie, Gudsi Osmanov, ont pris part à la réunion.

Lors de la réunion, les participants ont échangé sur le renforcement de la coopération interparlementaire et du dialogue institutionnel entre les deux pays, l’échange d'expériences dans les domaines des médias et du droit, ainsi que sur les questions de sécurité de l'information et de lutte contre la désinformation.

Vugar Aliyev, président du Conseil d'administration de l'AZERTAC, a présenté les projets mis en œuvre par les médias azerbaïdjanais en matière de coopération internationale et le travail accompli pour garantir la sécurité de l'information. Il a indiqué que la coopération avec la Roumanie dans ce domaine contribuerait à la coopération médiatique régionale et à la confiance mutuelle.

Dans le même temps, le sénateur Cristian-Augustin Niculescu-Tagarlas a évoqué la visite officielle en Azerbaïdjan du président du Sénat roumain Mircea Abrudean et sa rencontre avec le président Ilham Aliyev. Il a salué cette rencontre comme une preuve manifeste du haut niveau de développement de la coopération stratégique entre les deux pays.

Les discussions ont également porté sur les sujets tels que les initiatives de paix dans le Caucase du Sud, les activités du groupe d'amitié interparlementaire Azerbaïdjan-Roumanie, la diplomatie énergétique et médiatique, ainsi que le renforcement de la responsabilité informationnelle et la lutte contre la propagande.

Le sénateur Cristian-Augustin Niculescu-Tagarlas a souligné que la coopération entre l'Azerbaïdjan et la Roumanie dans les domaines juridique et médiatique contribuerait de manière significative au renforcement du partenariat stratégique entre l'Union européenne et le Caucase du Sud.