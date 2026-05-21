Les solutions de logement durable en Ukraine discutées dans le cadre du WUF13

Bakou, 21 mai, AZERTAC

Un événement portant sur le thème « Régénération urbaine à Kharkiv : reconstruire les logements et l'avenir » a été organisé dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).

L'événement, organisé par le Conseil municipal de Kharkiv, a porté sur la reconstruction des zones dévastées par la guerre en Ukraine, notamment sur le logement et le développement urbain durable. Il a été souligné que la création d'un cadre de vie accessible et durable dans le pays, conformément à la législation en matière de logement adoptée, constituait une priorité.

Il a été affirmé que la ville de Kharkiv, l'une des plus touchées par le conflit, était au cœur d'un vaste processus de reconstruction. Dans ce sens, les institutions locales et nationales, les organisations internationales et les partenaires collaborent à la mise en œuvre de solutions de logement durables, inclusives et résilientes face au changement climatique.

Les discussions ont également mis en lumière l'importance d'accélérer le processus de reconstruction, de mettre en œuvre des approches novatrices et de renforcer la coopération entre les différents partenaires.