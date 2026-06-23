Les travaux de reconstruction en cours dans le Garabagh mis en avant sur une plateforme internationale

Bakou, 23 juin, AZERTAC

Dans le cadre de la 20e session de la Conférence de l’Union parlementaire des États membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Bakou a accueilli la 12e réunion de la commission permanente spécialisée chargée des affaires politiques et des relations extérieures.

Le député du Milli Medjlis Djeyhoun Mammadov, qui présidait la réunion, a rappelé que l’Azerbaïdjan est un pays musulman et a remercié les États membres pour leur soutien constant sur la question du Garabagh. Il a souligné que les territoires occupés avaient été libérés et que d’importants travaux de reconstruction étaient menés dans le Garabagh et le Zenguezour oriental sous la direction du président azerbaïdjanais.

Le député a également mis en avant l’attention particulière accordée par l’Azerbaïdjan aux processus en cours dans le monde musulman et l’importance du renforcement des relations avec les pays islamiques.

Conformément à l’ordre du jour, les participants ont examiné les résolutions politiques relatives à la cause palestinienne adoptées lors de la 14e réunion du Comité sur la Palestine. Ils ont également étudié le rapport et les résolutions de la cinquième réunion du Comité sur les communautés et minorités musulmanes, avant d’aborder la situation sécuritaire dans la région du Sahel.