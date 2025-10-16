Les travaux du IIIe Forum urbain national d'Azerbaïdjan se poursuivent avec un panel

Khankendi, 16 octobre, AZERTAC

La deuxième journée du IIIe Forum urbain national d'Azerbaïdjan (NUFA3), organisé à Khankendi sous le thème « Vers des villes résilientes au climat et saines : partenariats régionaux et solutions innovantes », se poursuit avec un panel. Cet événement s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le Comité d'État pour l'urbanisme et l'architecture et le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (UN-Habitat).

Le panel intitulé « Les relations urbaines-rurales pour le développement socio-économique, l'équité territoriale et la durabilité environnementale » est animée par Nigar Arpadarai, membre du Milli Medjlis et ambassadrice de haut niveau de la COP29 sur le changement climatique.

Le Forum qui se tient au Centre des congrès de Khankendi, accueille jusqu'à 400 représentants d'institutions publiques et privées provenant de plus de 60 pays, ainsi que des représentants d'organisations internationales, d'institutions universitaires et de la société civile.