Les ventes de voitures neuves dans l'UE ont augmenté de 5,3 % en août sur une base annuelle

Les ventes de voitures neuves sur le marché de l'Union européenne (UE) ont augmenté de 5,3 % en août par rapport à l'année précédente, pour atteindre 677 786 unités.

L'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) a publié les données relatives aux immatriculations de voitures neuves dans les pays de l'UE pour le mois d'août.

Selon ces données, les ventes de voitures neuves dans les pays de l'UE ont augmenté de 5,3 % par rapport au même mois de 2024, pour atteindre 677 786 unités.

Il a été déterminé que 33,9 % des voitures neuves vendues dans les pays membres de l'Union étaient hybrides, 26,3 % à essence, 17,8 % électriques, 10,4 % hybrides rechargeables, 8,8 % diesel et 2,8 % utilisant d'autres types de carburant.

Les ventes de voitures électriques ont augmenté de 30,2 % en août par rapport à l'année précédente, pour atteindre 120 797 unités. La part des modèles entièrement électriques, hybrides et hybrides rechargeables dans les ventes totales s'est élevée à 62,1 %.

Les ventes de voitures neuves ont augmenté de 5 % en Allemagne, de 2,2 % en France et de 17,2 % en Espagne en août par rapport à la même période l'année dernière, tandis qu'elles ont reculé de 2,7 % en Italie.

Entre janvier et août, les ventes totales ont diminué de 0,1 % par rapport à la même période de l'année dernière, pour atteindre 7 168 848 unités.

Selon les constructeurs automobiles, c'est le groupe Volkswagen qui a réalisé le plus grand nombre de ventes de voitures neuves dans l'UE en août, avec 190 142 véhicules. Le groupe Stellantis, qui comprend des marques telles que Peugeot, Fiat, Citroën et Opel, s'est classé deuxième avec 95 966 ventes. Le groupe Renault a pris la troisième place avec 69 562 voitures neuves vendues. (Agence Anadolu)