Les victimes du terrorisme des mines de l’Arménie témoignent lors du procès de Ruben Vardanyan : J’ai perdu deux fils en un jour VIDEO

Bakou, 23 avril, AZERTAC

Le procès de Ruben Vardanyan, citoyen arménien accusé en vertu de plusieurs articles du Code pénal de la République d'Azerbaïdjan, notamment de crimes contre la paix et l’humanité, de crimes de guerre, ainsi que de terrorisme, de financement du terrorisme et d'autres crimes graves, s'est poursuivi mardi 15 avril.

Lors de l’audience tenue au Tribunal militaire de Bakou, présidée par le juge Zeynal Aghaïev et composée des juges Anar Rzaïev et Djamal Ramazanov (juge suppléante Gunel Samadova), un interprète en russe et un avocat de la défense choisi par l’accusé ont été mis à sa disposition.

Le procès s'est poursuive avec l’interrogatoire des victimes. La plupart d’entre elles étaient des victimes de mines ayant subi des amputations de membres. La majorité des victimes ayant témoigné sont arrivées au tribunal à l’aide des béquilles et cannes.

Le président de l’audience Zeynal Aghaïev a expliqué aux victimes, avant l’audition, leurs droits et obligations prévus par la législation.

La victime Hassanali Aliyev a déclaré dans son témoignage que, le 4 février 2024, alors qu’il faisait paître du bétail dans le territoire du village de Qiziloba de la région de Terter, il a été blessé à la suite de l’explosion d’une mine posée par des soldats arméniens, ajoutant qu’une partie inférieure de sa jambe gauche avait été amputée. »

Une autre victime, Elnour Asguérov, a indiqué qu’il a été blessé à la suite de l’explosion d’une mine posée par des soldats arméniens, le 18 avril 2023, alors qu’il faisait paître du bétail dans le village de Borsounlou de la région de Terter.

La victime Akif Husseynov a déclaré dans son témoignage : « Après l’occupation par les forces armées arméniennes du village de Youssifdjanly de la région d’Aghdam, où nous résidions, ma famille s’était installée dans le village d’Efetli. Mes fils Anar, Razi et Baïram, ainsi que mon petit-fils Husseyn, avaient été victimes de l’explosion d’une mine alors qu’ils se rendaient dans un champ de culture situé sur les territoires libérés. Je me suis rendu sur les lieux après avoir été informé de l’incident. Alors que les blessés tentaient de quitter la zone, une autre mine a explosé. »

En répondant aux questions du procureur Fouad Moussaïev, Akif Husseynov a déclaré qu’à la suite des explosions de mines, ses fils Razi et Baïram avaient été tués, que lui-même et son autre fils Anar avaient été grièvement blessés, et que son petit-fils Husseyn avait été légèrement blessé et avait subi un traumatisme psychologique grave. « J’ai perdu deux fils en une seule journée », a-t-il souligné.

Leur voisin Behrouz Abdoulov, se trouvant avec eux au moment de l’incident, avait également été blessé.

Anar Husseynov, le fils d’Akif Husseynov, ainsi que leur voisin Behrouz Abdoulov, qui ont témoigné en tant que victimes, ont également relaté les circonstances de l’incident.

Les victimes Nidjat Djabbarov et son parent Rafaël Baïramov ont déclaré dans leurs témoignages qu’ils avaient été victimes de l’explosion d’une mine au même moment, dans la partie libérée de la région de Terter, et qu’une partie de leurs jambes avait été amputée.

Alychan Seferov et Faïg Seferov, employés du service d’exploitation des routes, ont indiqué avoir été blessés après avoir sauté sur une mine enfouie sur une route dans la région de Terter.

Hikmet Abdoullaïev, qui a témoigné devant le tribunal en tant que victime, a déclaré avoir été blessé en accomplissant son service militaire. En répondant aux questions du procureur de la République Vussal Abdoullaïev, il a précisé qu’après la Guerre patriotique, les détachements de l’armée arménienne ainsi que des groupes armés arméniens illégaux commettaient régulièrement des actes de sabotage en tirant avec divers types d’armes de gros calibre sur les territoires souverains de l’Azerbaïdjan, libérés de l’occupation. L’armée azerbaïdjanaise a déjoué les plans de l’ennemi en empêchant ces actes de sabotage.

Les employés de l’ANAMA (Agence nationale azerbaïdjanaise de déminage), Yadigar Chukurov, Gahraman Rzaïev, Nedjmeddin Husseynov, Mahir Moustafaïev, Samir Gözelov, Ali Chukurov, Farid Djabraïlli, Telman Zeynalov, Behrouz Nessirov et Alesguer Gouliyev, ont déclaré avoir été victimes de mines lors des opérations de déminage et avoir subi diverses blessures corporelles. En répondant aux questions du procureur, A. Gouliyev a indiqué que, lors des opérations de déminage, ils rencontraient fréquemment des mines PMN, des mines antichars, ainsi que des « mines pièges ». En réponse aux questions du substitut du Procureur général pour les missions spéciales, Tougaï Rahimli, il a précisé : « Les plus dangereuses de ces mines sont les mines antichars et les mines à fragmentation. J’ai également vu de nombreuses mines OZM-72. Elles explosent en projetant des éclats, ce qui en fait l’un des types de mines les plus dangereux. »

La victime Ilham Salmanov a également indiqué qu’il avait subi diverses blessures corporelles et qu’il avait dû être amputé d’une jambe après avoir sauté sur une mine antipersonnel dans le territoire du village d’Achaghy Seyidahmadli de la région de Fuzouli, libéré de l’occupation.

Ilknour Aliyev a déclaré avoir été blessé dans l’explosion d’une grenade à main lancée contre lui alors qu’il avait tenté de prévenir une provocation des forces armées arméniennes durant son service militaire.

Natig Mamedov, Elnour Abbaszadé, Vussal Gouliyev, Ramin Babaïev et d’autres ont indiqué avoir été blessés à la suite de l’explosion d’une mine.

Les conclusions de l'examen médico-légal ont été annoncées lors de l’audience.

La prochaine audience du tribunal est prévue au 29 avril.

Il convient de noter que Ruben Vardanyan est accusé en vertu des articles suivants du Code pénal de la République d’Azerbaïdjan : 100.1, 100.2 (planification, préparation, déclenchement et réalisation d’une guerre d’agression), 107 (déportation et déplacement forcé de la population), 109 (persécution), 110 (disparition forcée de personnes), 112 (privation de liberté en violation des normes du droit international), 113 (torture), 114.1 (mercenariat), 115.2 (violation des lois et coutumes de la guerre), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (violation des normes du droit humanitaire international en période de conflit armé), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (meurtre intentionnel), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (tentative de meurtre intentionnel), 192.3.1 (entrepreneuriat illégal), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (terrorisme), 214-1 (financement du terrorisme), 218.1, 218.2 (création d'une organisation criminelle), 228.3 (acquisition, transfert, vente, stockage, transport et possession illégale d’armes à feu, de leurs composants, de munitions, d’explosifs et de dispositifs), 270-1.2, 270-1.4 (actes constituant une menace pour la sécurité de l’aviation), 278.1 (prise ou maintien du pouvoir par la force, modification forcée de l’ordre constitutionnel de l’État), 279.1, 279.2, 279.3 (création de formations ou groupes armés non prévus par la loi), 318.2 (franchissement illégal de la frontière de la République d'Azerbaïdjan).