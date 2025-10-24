Les villages de Seyidbeyli et Dachboulag de la région de Khodjaly accueillent leurs résidents

Khodjaly, 24 octobre, AZERTAC

Le Grand retour dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation arménienne suit son cours conformément aux instructions du président de la République.

Les familles qui sont parties pour les villages de Seyidbeyli et Dachboulag de la région de Khodjaly ont atteint leur destination, se sont réinstallées dans leur terre natale et ont reçu les clés de leurs nouvelles maisons.

Ainsi, le village de Seyidbeyli accueille cette fois 18 familles, donc 61 autres anciens déplacés internes cessent d’avoir le mal du pays. Le village de Dachboulag accueille 8 familles, soit 24 résidents.