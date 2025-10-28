Les villages de Tezebiné, Ballydja et Badara de la région de Khodjaly accueillent leurs résidents MIS A JOUR

Khodjaly, 28 octobre, AZERTAC

Un autre groupe d’anciens déplacés internes parti pour les villages de Tezebiné, Ballydja et Badara de la région de Khodjaly a atteint sa destination, s’est réinstallé dans sa terre natale et a reçu les clés de ses nouvelles maisons.

Ainsi, le village de Ballydja accueille cette fois 13 familles, donc 51 autres anciens déplacés internes cessent d’avoir le mal du pays. Le village de Tezebiné accueille 17 familles, soit 72 résidents, et le village de Badara reçoit 17 familles, soit 62 personnes.

